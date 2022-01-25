直播预告：探寻患眼医治的“最优解”

很多人认为视力下降或者眼睛不舒服，就是眼睛的问题，这就和“头痛医头，脚痛医脚”的认知误区类似。我们常见的糖尿病、高血压、免疫系统相关疾病等等，都会引起眼部损害。因此，我们在看待眼病的时候，要把它放到全身去看待，才能更全面、准确的判断疾病。

1月26日10:00-11:00，“人民好医生”客户端将邀请同济大学附属同济医院眼科主任毕燕龙进行视频直播，为您科普眼科疾病诊疗及日常护理的相关知识，千万不要错过。

专家简介：

毕燕龙，同济大学附属同济医院眼科主任，主任医师、教授、博士生导师。上海市卫生系统优秀学科带头人。德国眼科学会会员、教育部高等学校教学指导委员会眼专业分会委员、全国智能医学专委会常委、全国智能眼科学组常委、中国整形美容协会海峡两岸分会眼整形专委会副主委、上海市医学会眼科学分会眼底病学组委员等。第一或通讯作者发表论文200余篇，其中在著名医学杂志Br J Ophthalmol, EYE, J Plast Reconstr Aesthet Surg等发表SCI 40余篇，中华系列50余篇。授权国家发明专利4项、实用新型专利52项。主编出版国家十一五重点视听教材3部、副主编眼科教材1部、参编人卫出版社眼科学教材2部、英文书籍编委1部。

擅长：各类角膜移植手术、复杂白内障手术（如角膜移植后白内障、高度近视白内障、青光眼白内障等）、玻璃体视网膜手术（糖网病、PVR、视网膜脱离等）、黄斑界面手术、高度近视眼手术（ICL、晶体置换、后巩膜加固等）、眼整形美容（独创微创重睑术、泪道再通术等）等。

如何收看直播：

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