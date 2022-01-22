春节返程火车票将开抢 返乡防疫注意事项都在这里！

中新财经1月22日电 2022年春运已经开启将近一周时间，明日(23日)起，大年初六的火车票将正式开售。踏上返乡路前，还有哪些防疫注意事项需要了解？各地最新的核酸检测要求有何变化？一起提前了解！

资料图：广州南站 陈骥旻 摄

春节返程火车票将开抢

目前，春运已经开启将近一周。交通运输部此前的预测显示，今年春运总体将呈现“客流总量中低位运行、节后出行相对集中”等特点。

根据往年经验，大年初五、初六以及元宵节前后将出现返程高峰。

按照火车票提前15天发售的安排，1月22日，大年初五(2月5日)的火车票将正式开售；1月23日，大年初六(2月6日)的火车票将正式开售。

2月1日起，可以购买2月15日(元宵节)车票；2月11日起，可购买2月25日即春运最后一日的火车票。

旅客可根据自己的出行需求提前做好购票等安排。

资料图：西安火车站为到达旅客进行核酸检测。 张一辰 摄

各地核酸检测有哪些最新要求？

受疫情影响，近期各地对返乡人员也都提出了更严格的防疫要求。

例如，首都严格进京管理联防联控协调机制早前明确，在进返京须持48小时内核酸检测阴性证明和“北京健康宝”绿码的基础上，自1月22日零时起至3月底，进返京人员在抵京后72小时内需进行一次核酸检测，通勤人员按照现有政策规定继续执行。

上海提出，非必要不离沪，鼓励大家就地过年，尽量减少不必要人员流动。来沪抵沪的人员，需开展7天的健康监测，抵沪7天内减少不必要的人群聚集，规范佩戴口罩、保持社交距离等。

辽宁要求，外省来(返)辽人员需持48小时内核酸检测阴性证明。另外，提倡外省来(返)辽人员抵辽后24小时内进行1次核酸检测。

四川则倡导所有省外人员来(返)川后均进行1次核酸检测。如果从陆地边境口岸城市(与香港、澳门有口岸相连的除外)的来(返)川人员，需提供48小时内核酸阴性证明。

如果有中高风险地区及所在地市的其他县(市、区、旗)旅居史，来(返)川时需提供48小时内核酸阴性证明，到达川内目的地后24小时内再进行1次核酸检测。

另外，铁路12306手机客户端目前已能提供购票出发地与到达地疫情防控政策实时查询功能，可以方便查看各出发站和终到站核酸检测阴性证明认定政策、地方卫生防疫部门最新要求。旅客可在出行前及时关注最新动态。

资料图 赵朗 摄

返乡路上有哪些防疫要点需注意？

春节在即，对于有出行需求的民众，国家卫健委等部门也发布了最新的健康提示。

——铁路出行注意事项

根据出行需求，及时关注12306网站和各大车站信息公告。建议广大旅客下载铁路12306手机客户端，并通过铁路官网办理购票等业务。铁路12306手机客户端提供购票出发地与到达地疫情防控政策实时查询功能，同时还为注册用户提供行程提醒、列车运行变更通知和电子临时乘车身份证明等多项服务。

建议广大旅客尽量使用互联网、手机客户端、自助票务终端等非接触方式，降低疫情传播风险。

出行过程中，注意自身健康和个人防护，听从铁路工作人员引导，全程佩戴口罩，保持安全距离。

——乘机出行注意事项

出行前提前查清出发地和目的地的疫情防控要求，出行过程中提高自我防护意识，做好戴口罩、勤洗手、保持社交距离等措施，配合机场、航空公司做好体温检测、健康码和核酸证明的查验工作。

按照机场和航空公司工作人员的指引，做好登机前手部消毒、机上不换座、减少不必要的走动、有序使用盥洗室等各项工作。

——自驾出行注意事项

要配合疫情防控的检查，在高速公路服务区等场站停靠时，要遵守扫码登记、测温等各项规定，正确佩戴口罩，保持安全距离，加强个人防护，减少停留时间，共同助力春运疫情防控。(完)