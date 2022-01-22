如何科学看待植物肉和轻食

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记者观察到，市场上很多快餐连锁店都推出了植物肉套餐，这些套餐打着“精品改良、营养充分”的口号，卖出和正常肉类同等甚至更高的价格。

目前市面上植物肉主要以大豆、豌豆、小麦等作物中提取的植物蛋白为原料。商家为了追求肉类口感，无法摆脱超加工的程序，加入了大量的植物油和添加剂，无疑会增加人体代谢负担。

有科学研究表明，超加工食品将增加死亡和心血管疾病的风险，每天食用四份以上加工食品的人群早逝风险增加了62%。

“各种植物油在加工的过程中容易产生反式脂肪，氢化植物油和植物黄油、植物奶油中反式脂肪含量尤其高。”北京协和医院肾内科主治医师郑西希说，反式脂肪比荤油中的饱和脂肪对人体的危害更大，是心脏健康的“杀手”。

植物肉并不能与传统肉类相媲美。“首先是风味和香气与动物肉差别很大，肉香味主要来源于动物脂肪。”南京农业大学食品科学与技术学院副教授杨润强认为，植物肉的营养并不全面，目前仅有植物蛋白，后续加工的时候添加植物油等部分营养素，营养成分上不能与动物肉相比。

与动物肉相比，植物肉缺乏维生素B12、维生素D、ω-3多不饱和脂肪酸等微量元素。并且，主要存在于豆类植物中的抗营养因子，如植酸、胰蛋白酶抑制剂等，也不利于人体对营养物质消化、吸收和利用。

记者在采访中发现，许多外卖商家从“为健康减负，践行素食主义”等角度宣传轻食产品，一定程度上把轻食和素食相互混淆。

实际上，轻食和素食不应画等号。“轻食是轻烹调方式，避免外卖那种重油重盐的方式，是限制能量，讲究食材的搭配。轻食本身从理念上来说，能够适当协助改善健康。”杨润强指出，如果一辈子都吃轻食，食材来源会单一，生活质量会受到影响，“现在轻食过于讲究简单烹调，有人说像是在吃草，因此轻食只是一种补充。”

目前，国家相关部门对植物肉等食品并未建立完善的标准规范，因此部分商家游走在灰色地带，也导致此类食品具有一定的安全隐患。

（本报记者肖人夫 本报通讯员周文慧采访整理）