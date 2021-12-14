近视手术如何选择？眼科专家给你支招

随着科技水平的不断提升，不少人希望借助手术来摆脱近视带来的诸多不便。近视手术有哪些？该如何选择？又有哪些注意事项呢？

“目前，近视手术主要分为角膜屈光手术和晶体植入手术两大类。” 重庆医科大学附属第一医院眼科主治医师计岩介绍，角膜屈光手术主要包括全飞秒、半飞秒和准分子手术，通过改变角膜的厚度及曲率来矫正近视和散光。晶体植入手术是在角膜上做一个小切口，然后通过推注器将定制的晶体放置于眼内，可以理解为在眼睛里植入了一个特制的镜片。

“近视手术适合有摘镜需求，年龄18～50周岁，近视度数稳定，经过术前检查排除手术禁忌症的近视患者。”计岩医生表示，近视1000度以内、散光500度以内，喜欢运动或从事对抗性较强职业者，可以优先选择全飞秒手术。通过检查，角膜略薄，无瘢痕体质，术后用药依从性好，能坚持术后定期随访者，可选择半飞秒手术或准分子手术。角膜相对较薄的高度近视及超高度近视者，以及超薄角膜的中、低度近视者，通过检查可以选择晶体植入手术。“哪种手术方式效果最好，是不能一概而论的。不同近视手术各有适合的对象，要检查后在医生的建议下选择合适的手术方式。”

计岩医生说，患者在术后也不能大意，要遵医嘱按时用药、定时复查。术后有一定程度的视力波动是正常的，不必过度紧张，一段时间后视力会稳定下来。近视手术后视力正常者依然要注意用眼卫生，养成科学用眼的习惯，以长期保持近视手术的治疗效果，防止术后发生再近视。

“近视手术是一种技术成熟的手术，总体来说是安全的。但任何手术都有一定风险，近视手术对机器的稳定性和医生的经验技巧等也有一定要求。”计岩医生提示，近视是一种眼部疾病，随着眼轴的加长，近视逐渐发展，视网膜会变薄甚至出现眼底并发症。近视手术无法对眼部结构进行逆转，仅能帮患者摘掉眼镜，高度近视眼底病变的风险不会降低。