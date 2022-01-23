牛奶那么多，如何科学选购？关键注意这四点

人民网北京1月23日电 （记者乔业琼）牛奶除了能补钙，其蛋白质品质极好，而且含丰富的乳糖，有利于钙的吸收。此外，牛奶中的磷、钾、镁等多种矿物质的搭配也十分合理。所以，在每日早餐中增加1袋牛奶是非常好的。那么，在日常选购牛奶时，不同的液态奶有何区别？需要重点关注什么？

制作原理不同 各有优点

市面上常见的液态奶有哪些？不同的液态奶有何区别？对此，上海市松江区消保委介绍如下：

巴氏杀菌乳，即将牛乳经过低温杀菌制成的牛奶，只杀死微生物的营养体，保留有益菌群，充分保持牛奶的营养和鲜度。但是，保存期限短，且需要2℃-6℃冷藏存储，常见的有塑料袋、玻璃瓶、新鲜屋等包装。

超高温灭菌奶，指在135℃到150℃的温度下，进行4-15秒的瞬间灭菌处理，完全破坏其中可以生长的微生物和芽孢。优点是可以在常温下保存较长时间，缺点是高温破坏了很多营养物质。

复原乳，指的是把牛乳浓缩、干燥成为浓缩乳或乳粉，再添加适量的水，制成与原乳中水、固体物比例相当的乳液。

发酵乳，也就是平时常喝的酸奶，它以生牛乳或乳粉为原料，其中风味发酵乳中牛乳或乳粉成分需≥80%，蛋白质含量≥2.3%，可添加营养强化剂等。

含乳饮料，这种是最受小朋友喜欢的，比如常见的早餐奶、核桃奶、真果粒等。需要注意的是，这种并不是真正的“牛奶”，而是一种含乳饮料。它是以乳制品为原料，加入水及适量辅料经配置或发酵而成的饮料制品，不能给小朋友多喝。

蛋白质、脂肪、碳水化合物、钙是关键

上海市松江区消保委表示，不管哪种液态奶，其中的蛋白质、脂肪、碳水化合物、钙是决定牛奶品质的关键。在选购牛奶时需要重点关注：

蛋白质。根据《GB19301-2010食品国家安全标准牛乳》的规定，牛乳中蛋白质的含量需要在2.9g/100ml以上，一般来说，蛋白质的含量越高，牛奶的品质就越好。

脂肪。牛乳中脂类主要以甘油三酯为主，含少量磷脂和胆固醇。爱美的消费者不要谈脂色变，脂肪≠肥胖，牛乳中的乳脂可是一种优质脂肪，如果去除掉的话，牛奶中的一些脂溶性维生素A、D、E、K等也会随之大量流失。乳脂中还含有多种容易消化吸收的脂肪酸，而且是牛奶香味的来源，所以脂肪含量高的牛奶喝起来更加香浓。

碳水化合物。牛奶中的碳水化合物主要是乳糖。乳糖是一种“好糖”，提供能量的同时还可以促进钙、铁、锌等物质的吸收，特别是对于生长发育关键期的小宝宝来说，乳糖更是不可或缺。

钙。钙是人体骨骼发育中重要的营养元素，人一旦缺钙，就容易骨质疏松。牛奶是优质的钙来源，而且牛奶中钙的吸收率远比其他食物要高，选购牛奶时别忘记关注钙含量。

关于牛奶的美食做法推荐如下：

推荐吃法1、把牛奶加入到各种面食品里，用牛奶替代水来揉面团，美味又营养。

推荐吃法2、把牛奶或奶粉加入到热大米粥、热燕麦粥、热醪糟汤、热玉米糊糊里，加强早餐营养。

推荐吃法3、把牛奶加入到热红茶或热咖啡里，当成美味饮品喝。

推荐吃法4、把奶酪加到面包、馒头片、饼等主食品里。如果早餐本来不油腻，没有油条、油饼之类，也没有肥肉流油的包子、馅饼，那么早餐加20克奶酪，并不会导致肥胖。

推荐吃法5、用脱脂牛奶替代水来蒸蛋羹，味道没有明显改变，但钙和蛋白质会更多。（综合北京青年报、上海市松江区消保委官方微信公众号等）