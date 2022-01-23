国家卫健委：疫情防控重点仍是防范人与人之间的传播

新闻发布会现场。人民网记者 闫妍摄

人民网北京1月23日电 （记者闫妍）1月22日，国务院联防联控机制举行新闻发布会。国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华表示，从全球研究和防控实践看，新冠病毒经呼吸道感染，主要是通过人与人之间近距离接触传播，由污染物品导致人感染不是新冠病毒主要的传播途径，但也不排除这种可能。当前控制新冠肺炎疫情防控的重点，仍然是防范人与人之间的传播。

贺青华介绍，现有研究表明，新冠病毒感染者排出的病毒可以污染物品表面，病毒在物品表面不会增殖，在常温条件下病毒短时间内会降解失去感染活性。并且在不同的物品表面病毒存活的时间也有差异，在纸巾和印刷品等材料上存活的时间短，一般不超过24小时。

“新冠病毒在物品上的存活时间，还受到环境和病毒浓度等因素的影响。低温、潮湿、密闭和病毒浓度高的条件，可能会延长病毒在物体表面存活的时间。新冠病毒对消毒剂敏感，常用的消毒剂可以快速灭活新冠病毒。”贺青华表示，专家研判分析认为，目前非冷冻入境物品导致境内人员感染的证据尚不充足，有待进一步研究，带来的疫情防控风险还需要密切观察和评估。

“当前控制新冠肺炎疫情防控的重点，仍然是防范人与人之间的传播。”贺青华说，从战略层面，各地坚持“外防输入，内防反弹”总策略，“动态清零”的总方针。从战术层面，既要抓住重点地区、重点环节，又要严格落实日常的一系列防控措施，做到不侥幸、不轻敌、不松劲。