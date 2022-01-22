国家卫健委：目前非冷冻入境物品导致境内人员感染的证据尚不充足

人民网北京1月22日电 （记者乔业琼）“专家研判分析认为，目前非冷冻入境物品导致境内人员感染的证据尚不充足，有待进一步研究，带来的疫情防控风险还需要密切观察和评估。”在今日召开的国务院联防联控机制发布会上，国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华表示，当前控制新冠疫情防控的重点仍然是防范人与人之间的传播。

当前的重点仍是防范人与人之间的传播

现有研究表明，新冠病毒感染者排出的病毒可以污染物品表面，病毒在物品表面不会增殖，在常温条件下病毒短时间内会降解失去感染活性。并且在不同的物品表面病毒存活的时间也有差异，在纸巾和印刷品等材料上存活的时间短，一般不超过24小时。新冠病毒在物品上的存活时间还受到环境因素和病毒浓度等因素的影响，低温、潮湿、密闭和病毒浓度高的条件可能会延长病毒在物体表面存活的时间。新冠病毒对消毒剂敏感，常用的消毒剂可以快速灭活新冠病毒。

对此，贺青华表示，从全球研究和防控实践看，新冠病毒经呼吸道感染，主要是通过人与人之间近距离接触传播，由污染物品导致人感染不是新冠病毒主要的传播途径，但也不排除这种可能。前面讲到，这种证据还不充足，需要进一步研究。因此，当前控制新冠疫情防控的重点仍然是防范人与人之间的传播。

贺青华分析，从战略层面考虑，各地坚持“外防输入，内防反弹”总策略，“动态清零”的总方针，积累了大大小小几十场疫情处置经验，要有这个信心，从战略上应该藐视它。从战术层面上，既要抓住重点地区、重点环节，又要严格落实日常的一系列防控措施，战术上要重视它，做到不侥幸、不轻敌、不松劲。具体要求：

一是要压实口岸属地政府、相关单位和部门的疫情防控主体责任。二是要强化入境人员和进口冷链物品的防控工作，加强口岸从业人员的个体防护、闭环管理、核酸检测、健康监测等关键措施的监督检查，切实降低疫情发生的风险。三是公众还需要持续坚持常态化的防控措施，日常要坚持常洗手、多通风，公共场所要佩戴口罩、保持“一米线”，注意手卫生，尽量减少人群聚集。

六个精准 打出有效的组合

在坚持“外防输入，内防反弹”的总策略和“动态清零”总方针的前提下，如何做好科学防治、精准施策，统筹平衡好疫情防控和社会经济发展的关系，是摆在各级政府面前的一个重要命题，也是对各地治理体系和治理能力的一次考验。对此，国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年介绍，最关键的是要做好以下几个方面的工作：

一是精准开展流行病学调查，精准查明疫情的来龙去脉，这是一个最重要的前提。流行病学调查得越精准、越细致越好，可以为以后的防控措施的组合和实施提供最坚实的基础。

二是精准划定密切接触者，并且管理好可能的受感染者或可能的传染者。

三是精准划定管控范围，最大限度地避免“一刀切”。我们希望这种范围，也就是疫点的划定能够越小越好，但是前提是划得要准。最早的时候，我国防控是以省为单位，后来逐渐到以地市为单位，到县为单位，划高、中、低的风险区，然后逐渐精准到街道、社区，甚至是门楼，这都是“逐渐精准”的过程。

四是精准保障人民的生活、就医等日常需求，使疫情防控更具温度、更具人文关怀。

五是精准开展临床救治，实施“一人一策”，发挥中医药的作用。

六是要强调落实好“四方责任”，坚持“四早”原则，快速发现与控制疫情。

“这六个方面的精准，如果我们打出有效的组合，就能很好地平衡疫情防控和社会经济发展的关系，最大限度地减少疫情防控对正常生产生活的影响。”梁万年说。

四个“第一时间”落实早发现

早发现是落实“早发现、早报告、早隔离、早治疗”工作的重中之重。贺青华介绍，为了提升早发现的能力，国家卫生健康委会同相关部门重点开展了以下四个方面的工作：

一是提高重点人群核酸检测频次和质量。加大对入境口岸、关口通道、集中隔离场所、定点医疗机构等高风险岗位从业人员的核酸检测频次，每隔一天采样检测，提高检测的灵敏度。同时，做好这类人群的健康监测，通过核酸检测，尽可能第一时间发现潜在的感染者。

二是充分发挥发热门诊等“哨点”作用，严格落实发热病人闭环管理要求，所有发热病人全部进行核酸检测，4-6小时内要反馈核酸检测结果，在检测结果没有反馈前，全部要留观。不具备诊疗条件的医疗机构，发现新冠肺炎可疑病例，要及时报告，尽快将其闭环转诊至设置有发热门诊的医疗机构，进一步诊治，不得私自接诊，也就尽可能第一时间发现可能的被感染者病例。

三是完善多点触发的监测预警机制，及时收集基层医疗机构、药店、教育机构等重点机构场所的信息，及时收集密切关注网络媒体的信息，建立多点触发的监测预警机制，提高信息研判的及时性、准确性，尽可能第一时间发现社区的潜在感染者。

四是落实“逢阳必报、逢阳即报、接报即查”，在对初诊阳性副本复核的同时，要同步启动流调、核酸检测、隔离点安排、社区管控等应急处置措施，尽可能第一时间处置好确诊病例。

贺青华表示，国家卫生健康委将密切关注全球和我国周边国家奥密克戎变异株的流行态势，加强国内新冠病毒新型变异株的监测，对所有符合条件的阳性样本开展病毒基因序列测定，力争第一时间发现奥密克戎变异毒株的病例，及时采取针对性强的防控措施。