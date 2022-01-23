31省份新增本土确诊病例19例 本土无症状感染者7例

中新网1月23日电 据国家卫健委网站消息，1月22日0—24时，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例56例。其中境外输入病例37例(上海13例，浙江6例，广东5例，四川4例，云南4例，山东3例，福建1例，广西1例)，含14例由无症状感染者转为确诊病例(浙江6例，四川4例，广东3例，广西1例)；本土病例19例(北京9例，其中丰台区6例、房山区2例、海淀区1例；天津5例，均在津南区；广东3例，均在珠海市；河南1例，在安阳市；云南1例，在西双版纳傣族自治州)，含1例由无症状感染者转为确诊病例(在北京)。无新增死亡病例。新增疑似病例3例，均为境外输入(均在上海)。

当日新增治愈出院病例197例，解除医学观察的密切接触者6128人，重症病例较前一日减少2例。

境外输入现有确诊病例1137例(无重症病例)，现有疑似病例7例。累计确诊病例12350例，累计治愈出院病例11213例，无死亡病例。

截至1月22日24时，据31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例2920例(其中重症病例10例)，累计治愈出院病例98047例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例105603例，现有疑似病例7例。累计追踪到密切接触者1500340人，尚在医学观察的密切接触者49363人。

31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者34例，其中境外输入27例，本土7例(其中北京4例、云南2例，广东1例)；当日转为确诊病例15例(其中境外输入14例)；当日解除医学观察46例(均为境外输入)；尚在医学观察的无症状感染者751例(境外输入694例)。

累计收到港澳台地区通报确诊病例31249例。其中，香港特别行政区12932例(出院12541例，死亡213例)，澳门特别行政区79例(出院79例)，台湾地区18238例(出院13742例，死亡851例)。