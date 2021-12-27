直播预告：长智齿，拔还是留？听听口腔专家怎么说

很多人都受到过智齿的折磨，因此人们害怕长智齿。智齿，在口腔临床上被称为第三磨牙，是最后萌出的牙齿，通常有上下左右对称的四颗，少数人少于四颗甚至没有，萌出年龄在16到30岁。

长智齿了，到底拔还是不拔呢？12月29日15:00，北京大学口腔医院口腔颌面外科主任医师、中华口腔医学会镇静镇痛专委会候任主委张伟做客人民好医生客户端详解智齿相关知识，让我们一起来听听口腔专家的解答。

专家介绍

张伟，主任医师。原北京大学口腔医学院副院长。现任国家口腔质控中心执行主任、国家口腔质控中心专家委员会主任、国家卫生健康标委会医疗服务标准专业委员会委员。

担任中华口腔医学会镇静镇痛专委会候任主委、中华口腔医学会牙及牙槽外科专委会副主任委员、中国医院协会口腔医院分会秘书长、中国医师协会口腔医师分会副秘书长（常委）、中华口腔医学会口腔医疗服务分会常务委员、中国医药卫生文化协会人文医院专委会副主委。

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