对“害怕参加体检”心理应细分原因

如今不少用人单位都会为员工安排年度体检，但也有些年轻人对体检抱有抵触情绪。日前，中国青年报社社会调查中心联合问卷网发布的一项针对1144名青年的调查显示，97.2%的受访青年表示体检会促使自己更注重健康，45.2%的受访青年表示害怕参加体检，其中95后受访者表示害怕体检的比例最高，为52.3%，68.1%的受访青年担心体检会查出身体有问题。（12月23日《中国青年报》）

害怕体检的人虽然不少，但体检的作用不容低估，很多“拖出来”的疾病只要能够早期发现，预防和早期治疗的效果会很好。比如，有些癌症只要发现得早，是可以治愈的；通过血液生化指标、超声检查等体检项目，可以尽早发现罹患慢性病的风险，进而有针对性地加强锻炼和改变生活方式。因此，与其事后叹息“发现得太晚”，不如事先按期参加体检。

不想参加体检的年轻人中，不少人存在“不去体检就没事”等错误心理。其实，不管是否参加体检，疾病或患病风险都始终存在，为战胜疾病这个敌人，需要我们做到知己知彼。为了追求“眼不见心不烦”的效果，让自己错失早发现早治疗的良机，是很不值得的。逃避体检的“鸵鸟心态”，对于维护身体健康很不利。

但也要看到，一些人害怕参加体检，以为“不去体检就没事”，这种心理并非毫无由来。有的时候，让人闹心的不是体检，而是体检之后对个别指标的纠结，是接下来排除疾病的过程。每次集中体检过后，都会有一批人去医院进行复查，有人仅仅因为一个不碍事的息肉或结节，甚至因为一个意义不大的指标，就穷尽所有检查手段进行复查。对疾病的过度渲染、对检查结果的不当提醒，导致一些人在体验过后，需花费更多时间和精力复查，到最后还会为“虚惊一场”感到庆幸。不去体检的人，可以免受此类折腾，身体并不会受到影响。

因此，对部分青年“害怕参加体检”的心理要细分原因，并予以区别对待。因懒惰、恐病等原因导致不参加体检，需通过健康理念更新、疾病知识宣传等方式来加以引导，让更多人能够理性地参与体检。

假如害怕参加体检是由于体检机构过度检查、“习惯性惊吓”等原因所致，体检机构及其从业人员就应当对此有所反思。需要强调的是，体检单纯按项目收费，体检项目越多，体检机构的收入就越多。此外，体检机构不能像医疗机构那样，通过检查阳性率等指标来判断检查的合理性，这些都是导致过度检查的原因之一。消除或弱化这些原因，可以起到减轻体检焦虑、端正体检心态的作用。

体检从医疗中分支出来，属于医疗的一部分，相比临床诊疗等医疗行为，体检被广泛普及的时间还很短，很多做法还处于探索过程当中，一些规则和流程远没有临床诊疗明朗与科学。怎么提升体检尤其是复查的精准度，如何避免“小问题”导致“大恐慌”等，这些难题若能得到攻克，害怕体检的人势必大幅减少。（时本）