完善三孩生育政策 国家卫健委推动生育登记制度网上办

人民网北京12月24日电 （记者张文婷）完善生育登记制度，是实施好三孩生育政策及配套支持措施的内在要求。近日，国家卫健委印发《关于完善生育登记制度的指导意见》（以下简称《指导意见》），就精简登记事项、优化相关服务、强化人口监测三方面进行详细安排，保障优化生育政策工作，推动提升家庭发展能力，促进人口长期均衡发展。

在精简登记事项方面，《指导意见》明确夫妻生育子女的均实行生育登记。精简办理所需材料，能够通过人口健康相关信息系统获取的信息，不再要求申请人提供材料，暂时无法获取信息的可实行承诺制办理。全面推行网上办理，推广电子化登记，各地应普遍实现可通过网上办事大厅、移动客户端等信息平台办理生育登记。强化出生人口信息共享，打通业务链条和数据共享堵点，实现“数据多跑路、群众少跑腿”，推动网上办、掌上办、一次办。

同时，突出优化服务。《指导意见》要求，各地发挥生育登记的信息引导作用，动态掌握群众生育状况及服务需求，及时提供生育咨询指导和妇幼健康等相关服务。按照简政便民原则，提出推动相关事项办理与生育登记脱钩，大力推进出生医学证明、儿童预防接种、户口登记、医保参保、社保卡申领等“出生一件事”联办。

此外，还应强化人口监测。把生育登记和出生信息统计作为出生人口监测的重要途径，推动健全覆盖全人群、全生命周期的人口监测体系，密切监测生育形势和人口变动趋势。

《指导意见》强调，各级卫生健康部门需优化整合卫生健康服务资源，加强基层网络和队伍建设，加强宣传培训，做好政策衔接，提高工作效率，保障群众合法权益，最大程度便民利民。