积极发展银发经济，丰富适老产品和服务供给，对于满足多层次多样化养老服务需求，积极应对人口老龄化，培育壮大经济新动能，具有重要意义

习近平总书记强调：“满足数量庞大的老年群众多方面需求、妥善解决人口老龄化带来的社会问题，事关国家发展全局，事关百姓福祉，需要我们下大气力来应对。”“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确提出，“发展银发经济，开发适老化技术和产品，培育智慧养老等新业态。”面向未来，积极发展银发经济，丰富适老产品和服务供给，对于满足多层次多样化养老服务需求，积极应对人口老龄化，培育壮大经济新动能，具有重要意义。

当前，我国银发经济处于起步阶段，供需结构性矛盾较为突出。从需求侧看，随着经济发展水平不断提高，社会保障制度不断完善，我国老年人口消费结构和方式日趋多元化，正从传统的“衣、食、住、用、行”等消费向医疗保健、康复护理、旅游休闲等服务消费不断拓展。从供给侧看，支持银发经济发展的政策体系尚不健全，针对老年群体的高质量产品和服务供给整体不足，市场主体规模较小、产业能级较低，相关企业产品开发和自主创新能力相对较弱。缓解供需矛盾，需要进一步规范行业发展，持续激发市场主体活力，让银发经济更好造福老年群体。

推动银发经济高质量发展，需要积极开发适老化技术、设施和产品，提升市场规范化水平。大力发展适老生活用品和老年功能代偿产品市场，推动养老服务业与健康、家政、体育、文化、旅游等产业融合发展，在满足差异化、个性化需求的同时，充分考虑老年人使用习惯，为老年人提供更安全、更专业的产品和服务。老年群体对产品和服务真伪、优劣的甄别能力相对较弱，唯有完善制度规范，提高老年产品和服务市场的准入门槛、行业标准，督促企业提升售后服务质量，严厉查处各类违法违规行为，才能更好维护老年消费者合法权益。

推动银发经济高质量发展，需要在提升产品和服务数字化、智能化水平的同时，帮助老年群体更好跨越“数字鸿沟”。老年产品和服务的数字化、智能化是大势所趋。比如，老年人使用的健康类穿戴产品，能够实时监测老年人身体健康状况，受到消费者青睐；许多居家养老服务都是通过手机应用直接下单，方便快捷，广受好评。也要看到，现实中不少老人不会上网、不善使用智能手机，相关产品和服务如果一味追求数字化、智能化，反而会给老年群体带来极大不便。这就要求相关产品和服务必须在数字化、智能化与适应老年人使用习惯之间找到平衡点。比如，有的产品针对不同年龄段、不同教育背景、不同生活习惯的老人推出不同款式，无需网络也可以使用；有的服务保留电话预约、现场预约等方式，让不会上网的老年人也能有良好体验。只有在产品和服务设计上更加精细化，真正以老年群体的实际需求为本，才能让老年用户充分享受数字化、智能化带来的便利。

不久前印发的《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》明确提出，“积极培育银发经济”，强调加强规划引导、发展适老产业。全社会携手努力，共同促进银发经济高质量发展，必将持续提升广大老年人的获得感、幸福感、安全感，推动新时代老龄工作不断开创新局面、实现更好发展。

（作者为中国宏观经济研究院社会发展研究所副研究员）

《 人民日报 》（ 2021年12月24日 05 版）