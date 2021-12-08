京东健康互联网医疗专家委员会成立 

12月8日，京东健康牵头组建互联网医疗专家委员会（以下简称专委会），邀请27个京东健康专科中心学术带头人，及30余位来自全国多家三甲医院的主任医师、副主任医师，担任第一届专家委员会委员。

专委会成立当天同期在线举行了第一次全体会议。会议讨论通过了专委会章程，并对下一阶段互联网医疗专家委员会工作进行研究部署，明确了病历质控评分标准、医疗安全不良事件定级及处理标准流程、医疗质量持续改进计划等相关事宜。后续，互联网医疗专委会成员会定期组织在线病历抽查，着重关注病历诊疗质量，如诊断、处方是否正确，发现违规行为后会发送通知直接提醒医生，如发现严重医疗错误，则会对医生进行处罚或下架。

京东健康CEO金恩林表示，互联网医疗的发展已经进入“健康化”阶段，从今年年初开始，京东健康就小范围邀请专家共同探讨如何促进互联网医疗行业规范化发展。他表示：“此次正式成立专家委员会，我们希望充分发挥专家力量学术优势，以及京东健康整合互联网能力、创新技术和医疗资源的丰富经验，共同创新互联网专科诊疗服务新模式，为用户提供更专业、更值得信赖的医疗健康服务。”

首都医科大学附属北京天坛医院神经内科主任医师徐俊是本次专家委员会的副主任委员，同时还身兼京东健康脑营养中心首席专家。他介绍，线下医院在质控方面，注重病历内涵的同时更多注重书写规范性、时限性及完整性，而互联网医院质控着重关注病历内涵，如诊断、建议尤其是处方的正确性，全程留痕、可追溯，向线上线下一体化质控标准靠拢。

据悉，未来，京东健康互联网医疗专委会还将推动制定互联网专科诊疗规范，并对互联网诊疗服务提供技术指导，帮助建立风险评估预警机制，改善互联网诊疗服务质量、降低医疗风险。