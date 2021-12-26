奥密克戎蔓延 欧美圣诞节“难过”

当地时间2021年12月24日，美国纽约，旅客在纽约机场等待。由于奥密克戎毒株传播导致新冠确诊病例激增，美国有数百个圣诞节航班被取消

受变异新冠病毒奥密克戎毒株迅速蔓延影响，全球多家航空运营商在圣诞假期取消超过4500架次航班。

欧美国家在疫情阴影中迎来圣诞假期。美国近日新冠确诊病例激增，英国和法国24日新增确诊病例再创新高。

数千航班遭取消

客运市场给人“添堵”

“这太让人失望了，努力了半天，还是只能待在家里……”美国芝加哥居民康妮24日在她的航班被取消后沮丧地告诉媒体记者。为了在圣诞节假期乘飞机去亚特兰大看望父母，康妮接受了新冠病毒检测，并提前购买了口罩等防疫用品。不过，就在登机前一晚，她接到航班取消的消息。

康妮的遭遇并不是个例。由于变异新冠病毒奥密克戎毒株在欧美国家快速传播，不少客运企业的工作人员因确诊或密接而无法继续工作。欧美航空运营商被迫取消了数千架次航班，不少欧洲铁路运营商也面临同样问题。对于大部分欧美民众来说，圣诞节是一年中与家人团聚的最重要假期，但今年却因疫情或无法出行，或旅途中断。

据美国航班跟踪网站数据，全球航空公司24日至少取消了2401架次航班，还有近1万架次航班延误。25日圣诞节当天，全球共有1779架次航班遭取消，另有402架次原定26日执飞的航班遭取消。

上述网站数据显示，所有取消航班中，美国国际和国内商业航班占四分之一以上。其中，美国联合航空公司和达美航空公司仅在24日就取消近280架次航班，原因是新冠感染病例激增导致人手紧缺。

“全美奥密克戎毒株感染病例本周激增，对我们的飞行人员和经营人员产生了直接影响，”美联航在一份声明中说，“因此，我们不得不遗憾地取消一些航班。”

达美航空说，公司已想方设法维持原定航班，包括更改航线、替换飞机和机组人员。“我们对客户的假日旅行计划受到延误表示歉意。”

德国汉莎航空公司24日说，由于飞行员病假“大量增加”，公司在圣诞假期取消十几个跨大西洋长途航班。

澳大利亚捷星航空公司说，由于新冠病毒传播，许多工作人员不得不接受检测和隔离，导致航班在最后时刻延误或取消。这家企业已为大多数乘客重新订票。

据路透社报道，在英国，由于患病员工正自我隔离，许多行业和运输网络面临人手短缺。

美国疫情又恶化

缩短染疫医护人员返岗前隔离期

由于奥密克戎毒株蔓延，美国近日新冠确诊病例激增。据路透社24日报道，过去一周，美国日均新增确诊病例数较前一周增加45%，达到17.9万例。纽约州24日报告新增确诊病例超过4.4万例，刷新纪录。另外还有至少10个州23日或24日单日新增病例数创新高。

美国约翰斯·霍普金斯大学数据显示，美国迄今累计新冠确诊病例超过5196万例，累计死亡病例逾81万例。

路透社数据显示，眼下奥密克戎病例占美国新增新冠确诊病例75%左右，在部分地区这一比例达到90%。

新冠住院患者不断增多对美国中西部地区医疗系统造成冲击，印第安纳州、俄亥俄州和密歇根州重症监护室正在为最坏情况做准备。

为应对疫情恶化，美国纽约时报广场31日的迎新年庆祝活动将大幅缩小规模，只允许最多1.5万人入场，以保持安全距离。

美国疾病控制和预防中心近日发布建议，鉴于全美各地医院人手短缺，新冠病毒检测呈阳性的医护人员返岗前的隔离时间将被缩短。

根据疾控中心最新建议，感染新冠病毒的医护人员如果没有症状或症状轻微并持续改善，可在隔离满5天后返岗，无需提供新冠检测阴性证明；如果感染后症状严重，自症状出现后满20天方可返岗。按疾控中心的说法，如果医护人员短缺加剧，隔离期可能进一步缩短。

疾控中心先前建议，染疫医护人员自出现症状或检测结果呈阳性次日起，隔离满10天才能返岗。

英法日增创新高

法国或出台新限制措施

英国政府24日发布的数据显示，英国过去24小时新增新冠确诊病例122186例，再次刷新疫情暴发以来最高纪录，累计确诊超过1189万例；单日新增死亡病例137例，累计死亡逾14万例。

截至24日的一周，英国新增约70万确诊病例和810例死亡病例，分别较前一周增加了48.2%和2%。

英国卫生安全局23日发布的新冠病毒最新研究报告说，与德尔塔毒株相比，奥密克戎毒株传播更快，但确诊病例住院风险更低。不过，英国卫生官员对疫情前景保持谨慎态度。

根据统计局的数据模型，接下来几天伦敦的感染人数会进一步攀升，预计到26日会增至大约每10人中有1人感染。

英国卫生安全局24日数据显示，该国新增奥密克戎毒株感染病例23719例，累计确诊114625例。英国卫生大臣赛义德·贾维德此前指出，奥密克戎毒株“数据存在差距”，实际感染病例数“显著高于”官方公布数据。

贾维德当天表示，围绕奥密克戎毒株仍存在很多不确定性，尽管确诊病例数不断增加，但暂不会宣布在圣诞节后收紧英格兰疫情防控措施。

法国日增新冠确诊病例同样再创新高，24日报告新增确诊94124例，累计确诊约898万例；新增死亡病例167例，累计死亡逾12万例。过去7天，法国日均新增确诊66417例，刷新最高纪录，在一个月内增加了两倍。

据路透社报道，奥密克戎毒株感染病例目前已占法国新增确诊病例的20%。

法国总统府24日说，总统埃马纽埃尔·马克龙定于27日就新冠疫情召开特别会议，可能出台新的防疫限制措施。

动态

东京现首个

奥密克戎社区传播病例

日本东京都24日新增4例感染变异新冠病毒奥密克戎毒株的病例，其中一名50多岁男性感染者近期既没有离开过日本，也没有与入境人员密切接触，被视为东京首个奥密克戎社区传播病例。

据日本广播协会电视台报道，这名男子是东京一家诊所的医生，已接种两剂新冠疫苗。他16日出现发烧症状后接受新冠病毒核酸检测，结果呈阳性。男子随后住院，目前没有症状，他的家人和诊所同事等5名密切接触者接受核酸检测，眼下结果呈阴性。

按东京都政府的说法，男子看诊时戴口罩和防护面罩，因而患者们不算密切接触者。只是，考虑到奥密克戎毒株传染力强，东京都政府建议诊所大约20名员工和大约80名患者筛查新冠。

韩国要求200多人

“腾出”重症监护室

韩国中央防疫对策本部24日通报，全国新冠重症病例数达1084例，创疫情暴发以来新高。由于医院床位紧张，韩国政府下令让200多名在新冠重症监护病房治疗超过20天的患者离开，否则将予以罚款。

韩国新冠疫情趋紧，连日来单日新增确诊病例均在7000例左右高位。据中央防疫对策本部24日通报，韩国过去24小时新增新冠确诊病例6233例，迄今累计确诊596209例；新增死亡病例56例，累计病亡5071例。

随着韩国重症病例数屡创新高，医院不堪重负，一床难求。截至23日凌晨，全国新冠重症监护病床使用率约为80%，首都圈这一比例高达85%。

面对床位紧张的状况，韩国保健福祉部22日下午发布行政令，要求210名已在重症监护病房治疗超过20天的患者离开，否则将被处以100万韩元（约合5366元人民币）罚款。

根据保健福祉部的规定，如果患者在重症监护病房治疗超过20天，之后的治疗将不再免费。同时，将取消患者所在医院的相关补贴。

保健福祉部23日说，截至当天上午，已有71名患者离开重症监护病房，转至普通病房或其他提供新冠治疗的病房。

中央防疫对策本部数据显示，截至24日，韩国82.3%的人口已完成新冠疫苗全程接种，27.9%已接种加强针。

这一部门同时警告，变异新冠病毒奥密克戎毒株正在韩国迅速传播，或在未来一两个月内取代另一变种德尔塔成为主要流行毒株。 本组文/新华社