冬天手脚冰凉怎么办（中医养生）

很多人体质虚寒，特别怕冷，一到冬天就手脚冰凉。这类人群平时多注意以下几点，能够明显改善怕冷的体质特点。

多穿衣。要注意保持腰背、小腹和腿脚的温暖。穿比较宽松的衣服，切忌穿紧身衣裤，以免因衣裤过紧影响末梢血液循环而加重手脚冰凉。

常温灸。艾条温灸足三里、大椎、气海、关元、神阙（肚脐）、涌泉、命门等穴位。每日可选择1—2个穴位进行艾灸，灸时艾条距离皮肤2—3厘米，围绕穴位旋转施灸，使局部有温热感而无灼痛感为宜。

不节食。很多人出现手脚冰凉常与节食减肥有关。每餐食物摄入不足会导致血虚，易出现疲劳、头晕、眼花、情绪低落、手脚冰凉、女性月经不调等症状。长期节食，还会使人体衰老加速，免疫力下降。

多按摩。经常搓揉手脚心，按摩穴位，能改善末端血管的循环状况。劳宫穴位于手心部位，涌泉穴位于脚心部位，用手快速揉搓，直到出现发热感。

晒太阳。中医认为人体前为阴、后为阳，晒后背能起到补阳气的作用。在寒冷的天气里，晒晒后背，还能祛除脾胃寒气，有助于改善消化功能。

勤泡脚。每晚泡脚时在水中加入艾叶或肉桂精油，可促进血液循环，使身体很快暖和起来。

《 人民日报 》（ 2021年12月24日 19 版）