直播预告：非阻塞性冠心病的诊断与精准治疗

非阻塞性冠状动脉疾病是指心外膜的冠状动脉有斑块或狭窄，但狭窄不能直接导致心肌缺血的一类冠心病。非阻塞性冠状动脉疾病可出现严重后果，如发生心肌梗死等。非阻塞性冠状动脉疾病和冠心病有着什么样的关系？如何对其进行治疗？

12月29日10:00-11:00，人民日报社旗下新媒体客户端“人民好医生”将邀请天津医科大学心内科主任、中国医师协会中西医结合分会心力衰竭委员会副主委杨清，天津医科大学总医院心内科主治医师、天津市医师协会心脏重症专业委员会第一届委员会委员董劭壮，天津医科大学总医院主治医师、天津医师协会心脏重症委员会委员郭一凡做客直播间，为大家带来非阻塞性冠心病的诊断与精准治疗的相关内容，欢迎大家收看。

专家简介：

杨清，天津医科大学总医院心血管内科行政科主任，主任医师，首都医科大学医学博士，博士研究生导师。天津医科大学学科领军人才。2013年获中华人民共和国教育部：经桡动脉介入治疗关键技术的规范、拓展与推广--科学技术进步奖推广类一等奖，第四完成人。

董劭壮，天津医科大学总医院心内科主治医师。天津市医师协会心脏重症专业委员会第一届委员会委员。

郭一凡，天津医科大学总医院主治医师，天津医师协会心脏重症委员会委员，青年介入医师。

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