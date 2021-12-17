冬季心血管疾病高发 这4项预防工作要做好

冬季，心血管疾病进入高发期。为什么冬季心血管疾病高发？又应该如何预防呢？近日，人民网记者就此采访了首都医科大学附属北京友谊医院心血管中心黄榕翀教授。

“入冬后，就诊心内科门诊的患者明显增多。”黄榕翀教授介绍，从临床观察，患者主要表现为高血压患者血压控制不好，血压骤然升高；冠心病患者发生心绞痛频次增加；很多中青年在冬季首次被检出患有高血压、冠心病等心血管疾病。

为什么冬季心血管疾病高发？黄榕翀教授表示，冬季气温变化大，早晚温差和室内外温差都较大。寒冷环境刺激会引发血管收缩、交感神经兴奋，从而导致血压升高。同时，冬季室内空气流动性差，特别是老年人易患感冒等呼吸系统的疾病，如上呼吸道感染、支气管炎、肺炎等，都会加重原有心血管疾病的病情，导致血压波动、心功能降低以及各种心律失常。另外，在冬季因天气寒冷而活动减少，容易使体重增加，血脂、血糖异常人群增多，均增加了冠心病发生的风险。

因此，冬季对待心血管疾病要采取谨慎的态度，提前做好预防准备。黄榕翀教授建议冬季可以从以下4个方面预防心血管疾病。

首先，入冬后老年人及原有心血管疾病的患者要定期进行家庭血压检测。通常情况下，血压稳定的患者，一周测量2~3次；血压波动幅度大、血压控制不达标的患者，每天测量2~3次，并尽早携带血压和心率记录到心内科门诊就诊调整药物。初发高血压人群也需要尽快到心内科门诊就诊，筛查继发性高血压，同时根据血压情况启动药物治疗。

其次，注意保暖。冬季在室外活动时间不宜过长，温度极低情况应减少外出；注意增添衣物，在外出时要重视头部、面部、手部的保暖，要戴帽子、围巾、口罩及手套；尽量将室内温度保持在20摄氏度以上，低于20摄氏度时可使用辅助升温装置，减少温度剧烈变化；洗漱、做家务劳动时尽可能使用温水，避免使用冷水；洗澡时，注意保暖，时间不宜过长，同时注意补充水分，避免高温、脱水引发心血管急症。

再次，避免感冒。应保持室内定时通风换气，避免在人群密集的公共场所长时间滞留。尤其是患有慢性心衰、冠心病的免疫力低下的老年人，可考虑接种流感疫苗。

最后，保持健康的生活方式对于预防心血管疾病有着积极的意义。戒烟限酒，避免熬夜、饱餐、过度劳累和情绪激动等；做到饮食营养均衡，以清淡为主，少食油腻和高脂的食物；适度运动，以上午十点以后运动为宜，室外气温过低、雨雪天气时也可在室内运动，老年人可选择步行、太极拳等运动。