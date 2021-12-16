直播预告：流感季，老年慢阻肺患者应该注意什么？

慢阻肺是一个常见且多发的高致残率、高致死率的慢性呼吸系统疾病。慢阻肺患病周期长、反复急性加重、有多种合并症，严重影响患者的预后和生活质量，造成了沉重的医疗和经济负担。

老年慢阻肺有哪些症状和表现？冬季为何会加重慢阻肺患者的病情？又该如何预防？12月16日14:30，人民日报社旗下新媒体客户端“人民好医生”将邀请四川大学华西医院教授、主任医师董碧蓉做客直播间，为大家带来流感季老年慢阻肺预防的相关内容，欢迎大家收看。

专家简介

董碧蓉，教授，博士生导师，国家老年疾病临床医学研究中心（华西）主任，四川省学术和技术带头人，中华医学会老年医学分会副主任委员，中国医师协会老年医学医师分会副会长，中国老年学学会老年医学委员会副主任委员，中国老年医学中心联盟副主席，西部老年医学中心联盟主席。

在国内外核心期刊发表文章400余篇，其中被SCI收录100余篇，承担科技部重大专项、国家自然科学基金、教育部博士点基金、卫生部行业基金课题、卫生部中央保健局课题、国家药监局和省级课题、四川省科技厅课题等40余项；主编和副主编教材/专著18本、参编30余本，参与国际指南3项、组织专家共识3项，参与专家共识6项，获发明专利7项，著作权专利2项。

擅长

衰老与疾病、衰弱、肌少症、失能与健康促进。

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