熬梨汤真能润肺止咳吗？教你冬日巧吃梨

一进入秋冬季节，天气就越来越干燥了，虽然开着加湿器，很多人晚上睡觉还是会因为喉咙干燥而干咳醒来。去逛超市的时候，新鲜的梨子上市了，许多妈妈就说要不要买点梨、煮点冰糖雪梨汤给孩子喝，说有润肺止咳的功效。电视里也有好多节目说秋冬吃梨的好处，比如润肺止咳、化痰止渴等，还推荐我们每日早晚各吃一个梨。吃梨真的这么好吗？要不要买梨吃呢？

梨的水分大

产生润肺止咳的感觉

梨子中85%都是水分，口味爽脆，酸甜适口，所以，梨作为补充水分的解渴水果，效果很好。所以梨确实是含水量较高的水果，确实能够为我们的身体补充水分，缓解因为干燥导致的咳嗽。不过，虽然在很多广告中，我们经常看到梨能“润肺止咳”的说法，但是，目前还没有这方面的正规科学研究。

当然，由于梨子中水分多，吃梨子对于补充水分的确有好处，也能缓解因为干燥引发的嗓子不舒服、咳嗽等症状。特别是有咽炎的朋友，吃梨后的确能够使嗓子舒坦不少。喝下用梨子熬成的梨汤，感觉喉咙舒爽，也并不是因为梨子中有何特殊的成分，同样，是因为补充了水分的结果。其实，多喝点水也有同样的效果。不过，虽然梨子和梨汤并没有传说中的止咳效果，但也不妨碍我们享受它的美味。

梨是凉性的，不能生吃？

跟自身肠胃情况有关

不过，也有人说，体质虚寒、腹部冷痛者不宜生吃梨，因为梨性寒，生吃会肚子痛、导致腹泻，尤其是女孩子千万不能生吃。其实这种说法有点杞人忧天了。之所以有些人吃完梨会觉得不舒服，可能有两个方面的原因。

一方面，可能是因为梨的膳食纤维。吃梨的时候，很多人会感觉到有些品种的梨，果肉中仿佛有硬渣，口感比较粗糙，有些人消化不好，会觉得不舒服。但其实他们都是膳食纤维。

另一方面，可能是因为温度低。天气冷了，吃凉的水果，有些人肠胃接受不了天冷的温度，也会不舒服。

如果你有肠胃不好、容易腹泻等问题，吃生的冷的梨子会觉得不舒服，甚至会出现胃痛等不适现象，可以考虑少吃或者将梨加热煮汤水之后再吃。但是，只要自己肠胃没有问题，生吃、凉吃也都没有问题。

白梨、绿梨、黄梨……

哪个更营养？

超市里的梨也是种类多样，有白色的梨，还有绿色的梨，甚至还有黄棕色的，它们营养差别大吗？买哪个更好呢？其实不同颜色、不同形状的梨，它们只是品种不同罢了，虽然口感会有差异，但是，整体影响差别不大，想要买哪个，就看你喜欢吃哪种了。

梨子的种类繁多，比如，有果皮粗糙的沙梨，有通体光滑的雪梨，有个大汁多的鸭梨，还有娇俏可人的贡梨。虽然梨子有这么多的品种，不过，从平均来看，梨子大家族有自己共同的营养特点。

大家都知道，维生素A对于维持正常视力十分重要。如果缺乏维生素A，会出现到了黄昏时就看不清东西的情况，这种症状就叫做“夜盲症”。梨子中胡萝卜素含量比较丰富，而胡萝卜素可以在人体内转化成维生素A。梨子还含有丰富的维生素B2，它能促使皮肤、指甲、毛发的正常生长，预防和消除口角炎。

如何吃梨更健康？

梨糖分大不建议多吃

有很多人说要每天早晚各吃一个梨，说这样吃才更健康，真的需要这样吗？其实没有必要。首先，在水果家族中，梨子并没有十分突出的营养优势，它只能算是一个中等偏下的水平。而且，梨子个头大、体重大，吃两个梨子，小一点的也有200-300克，大点的就一斤多了，比较占肚子，加上糖分多，对健康其实反而不是很好。而且早、晚都只吃梨子，显然也不符合我国膳食指南推荐的食物多样和适量原则。

1. 跟其他水果一起换着吃，混着吃。我国膳食指南建议大家要注意饮食多样性，争取每周吃的蔬菜水果至少有10种。尤其是非常喜欢吃梨的朋友，水果不能只吃梨，可以跟苹果、冬枣、柿子、葡萄等混合，每种水果吃一点。

2. 吃梨要适量。成年人每天建议吃200-350克的新鲜水果。不同品种的梨，个头大小、单个重量差异很大。水果吃过量了，也容易有糖分过量、能量过剩的问题，不要吃太多就好。

文/阮光锋（食品与营养信息交流中心科学技术部主任）