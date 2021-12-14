禁电动自行车进楼不能当作耳旁风

早晨，笔者正准备进电梯，住在对门的妇女急匆匆推着电动自行车赶来，抢先进入电梯。电梯轿厢顿时被挤得满满当当，如果再进人就得超载。

为赶时间上班，我索性放弃电梯改用步梯。不过，即便对门推着电动自行车进电梯后还有足够空间可以乘坐，我也为自己以及其他同行者的安全感到担忧，而不会凑热闹乘电梯。每次遇到这种有人想推着电动自行车一起乘坐电梯的情况，只要时间允许，我都放弃与其共同乘坐电梯，或耐心等着乘坐下一趟，或直接从步梯上下楼，宁可爬楼梯费点时间费点劲也对推着电动自行车乘坐电梯行为敬而远之。

近年来，国内一些地方因有人携带电动自行车乘坐电梯引发意外火灾等现象屡禁不止，一再给人们敲响了警钟。从大量案例来看，电动自行车进楼隐患重重，危害巨大。推着电动自行车乘坐电梯也好，将电动自行车停放在楼道也好，既占用公共空间，影响他人正常出行，又容易引发火灾。

很多人违禁推着电动自行车进楼，暴露了自身安全意识不强的问题，相关部门还应加强宣传引导工作。各地各相关部门只有强化危机意识、忧患意识和责任意识，坚持堵疏结合，从解决充电难以及加强防火防盗等方面入手为电动自行车用户排忧解难，有的放矢、坚持不懈做好禁止电动自行车进楼工作，才能从根本上消除隐患。

为了确保自己和他人的生命财产安全，防止出现意外，广大电动自行车用户更得坚持安全至上，千万不要让电动自行车进楼，更不要推着电动自行车和他人一起乘坐电梯。（刘奂明）