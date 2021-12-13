为什么深色蔬菜要占全天蔬菜摄入量的一半？

我国膳食指南《中国居民膳食指南（2016）》，建议我们餐餐有蔬菜，保证每天摄入300-500g蔬菜，深色蔬菜应占1/2。基于其营养价值和健康意义，建议增加蔬菜，特别是深色蔬菜的摄入。你吃对了吗？为什么建议蔬菜要吃深色的呢？

颜色是“植物化学物”丰富与否的指标

在我们摄取的食物中，过去较多被称为非营养素生物活性成分，这类物质虽然不是机体生长发育的必需营养物质，但对维护人体健康、调节生理功能和预防疾病发挥重要的作用。

我们称之为“植物化学物”。植物化学物包括：类胡萝卜素、叶绿素、花青素等。

换言之，为什么要重视黄橙色、绿色、紫红色等深色蔬菜呢？因为颜色是蔬菜营养素和植物化学物丰富的表现之一。植物化学物又有哪些生物活性呢？

“植物化学物”有哪些作用？

1.明显降低癌症发生危险

蔬菜中富含的植物化学物多有预防人类癌症发生的潜在作用。

日常蔬菜摄入量高的人群较摄入量低的人群癌症发生率要低50%左右。

新鲜蔬菜沙拉可明显降低癌症发生的危险性，对胃肠道、肺、口腔和喉的上皮肿瘤证据最为充分。

2.抗氧化

癌症和心血管疾病的发病机制与过量反应性氧分子及自由基的存在有关。

现已发现多种植物化学物，如类胡萝卜素、叶绿素、花青素等也有明显的抗氧化作用。

3.免疫调节作用

免疫系统主要具有抵御病原体的作用，同时也涉及癌症及心血管疾病病理过程中保护作用。

迄今为止，已进行了很多有关类胡萝卜素对免疫系统刺激作用的动物试验研究，其结果均表明类胡萝卜素对免疫功能有调节作用。

植物化学物所具有的其他促进健康的作用还包括调节血压、血糖、血小板和血凝以及抑制炎症等作用。

“植物化学物”存在于哪些蔬菜中呢？

比如类胡萝卜素在植物中主要来自黄橙及深绿色蔬菜(如胡萝卜、番茄、叶菜等)；比如多酚类(包括黄酮类)化合物主要存在于各种有色蔬菜植物中等。

文/吴向琳（注册营养师 中国好营养科普达人）