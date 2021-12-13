与胃有关的这些误区该澄清了

如今，随着人们工作节奏加快，压力不断增大，胃病逐渐成为困扰人们的心头之患。但实际生活中，人们又经常忽视胃病，有的甚至发展成胃癌仍浑然不知。对于胃病，人们的普遍心理是“谁还没有得过胃病，不必大惊小怪”“忍忍就过去了，休息休息就好了”……正是这种无所谓的心理，使得人们放纵生活饮食习惯，长此以往，就算“铁胃”也会受不了。

信息爆炸的时代，随时随地都可检索想要知道的信息，但人们对于胃病依旧存在很多误区，这让该诊治的没有及时治疗，让本不该治疗的错误用药，加深了对胃的伤害。为此，我把过去30年临床诊疗中总结的胃病误区与大家分享，希望每个人都能做好自己胃健康的第一责任人。

胃病一定要吃药吗

胃不适的原因有很多，但是你绝对想不到，胃病其实是一种“精神病”。

一次在录制科普节目时，主持人向我吐露了艰辛与不易。她告诉我，每当直播时，肯定会精神高度紧张，这时胃就会“发紧”，即使看到山珍海味也没胃口，啥也吃不下去。可见，胃的感受与每个人的情绪心情息息相关。早在1000多年前，伊斯兰黄金时代著名学者伊本·西纳曾进行过一次医学实验。他把两只小羊放在两个不同的笼子里用同样食物喂养，不同的是，一只小羊的笼子外面还拴着一只狼，而另一只羊被放置在安全舒适的地方。随后不久，“与狼共舞”的小羊发育不良，体重下降，而另一只羊则很健康。之后不久，伊本·西纳对那只“与狼共舞”的小羊解剖发现，它的胃黏膜上出现了弥漫的溃疡。可见，情绪活动与胃肠道黏膜的健康状况息息相关，小羊如此，人也并不例外。很多时候，一些腹部不适的症状，比如腹痛、腹泻、便秘、反酸等，是精神状态异常在胃肠道的表现。

你是否有这样的经历：因为一些生活琐事和别人大吵一架，或因与对方的观点相左而争个面红耳赤，再或总是教不会孩子做题而气得捶胸顿足。愤怒之余，你是否感觉血脉偾张，头晕耳鸣，胸口怦怦跳？当人出现愤怒情绪时，机体内相当于经历了一次小型的“炎症风暴”，胃肠道受到冲击后产生了一系列变化，内在表现为胃肠道黏膜充血，消化蠕动变慢；外在则表现为反酸、嗳气、腹胀、腹痛等症状。

另外，常见的情绪是焦虑，焦虑本质上是一种不安的情绪状态。当你担忧工作能否按时完成、担忧自己前途、担忧孩子的课业成绩，总是感觉内心不踏实时，就是焦虑情绪在作祟。焦虑带来的精神压力同样也会对人体的胃肠道带来巨大压力，甚至会“压出”胃癌！门诊曾来了一位非常特殊的病人，他是某工兵团原团长，受到上级指派前往利比亚援建飞机跑道。当时，还有两个月就到了当地雨季，工期不等人，他白天研究图纸，经常因为忙碌而顾不上吃饭；到了晚上他接着研究，有时为搞清一个问题而通宵达旦工作。在他的高强度运转下，工作按期完成，但在此过程中，他开始出现胃疼，而且越来越重，甚至需要用布条系住自己的腰部。等回到国内检查时，已经是中晚期胃癌了。可见，情绪带来的影响有多大。

因此，很多时候胃部不适并不是必须吃药才能解决，而是需要调节好自己的情绪心态，调整生活饮食习惯，相关问题便会迎刃而解。

胃癌跟年轻人无关吗

很多人认为，胃癌只是一种老年病，跟年轻人没关系。但现实是，近年来的调查发现，胃癌越来越年轻化。每次的门诊患者里，都有三四十岁的中青年，甚至十几岁的少年。在对美国1977—2006年3.9万名40岁以下的人群分析发现，25—39岁青年人胃癌发病率显著上升（每10万人中比率由0.27上升至0.45）。在某些胃癌的亚型中，如印戒细胞癌成升高趋势，其中多集中于年轻女性。美国SEER数据库显示，45岁以下的年轻女性发病率更高一些，而且通常肿瘤分期较晚。韩国研究显示女性印戒细胞癌的发病率更高，预后更差。

“胃癌年轻化”不仅是近年来医学上一个较为新颖的研究方向，也是人们越来越关注的一个热点话题。尽管公众对自身健康的关注意识越来越强，但一些年轻人仍认为“胃癌”不可能发生在自己身上。其实，胃癌是一个与生活、饮食习惯息息相关的疾病。当代年轻人基本都存在饮食不规律、暴饮暴食等不良习惯，这些都是引起胃癌的危险因素。

预防胃癌，年轻人要特别注意以下几点：

一是遗传性因素。如果存在一级亲属（父母和亲兄弟姐妹）患有胃癌，则自身得胃癌的概率将超过普通人群，比如拿破仑家族，他的祖父、父亲以及三个妹妹都因胃癌去世，整个家族包括他本人在内共有7人患有胃癌。这部分人群在任何年龄段，都应该对腹部症状保持警惕，必要时咨询专科医师，可以在无症状时，就制定好适当的定期体检计划。

二是幽门螺杆菌感染。较多数据表明，胃癌发病率的下降与幽门螺杆菌根除密切相关。因此，良好的饮食习惯，如坚持分餐制度等仍应继续保持。北京市文明行为促进条例新增分餐制、公筷公勺内容，正是为了降低幽门螺杆菌的感染和传播。如已有家人发现幽门螺杆菌感染，家庭中的其他成员更应该严格分餐。有感染的人群，应严格按照医嘱服药和复查，尽可能避免出现耐药问题或根治以后的复发。

总打饱嗝只是吃饱了的信号吗

饱嗝，专业称之为嗳气。“饱嗝”是生活中常见的现象，也是各种消化道疾病常见的症状之一。但嗳气跟打饱嗝又有一些不同，虽然都是从体内传出气体，但是打嗝的声音较响亮，且声音清晰，一般会连续几个，不受控制。嗳气声音并不明显，感觉像有一股气涌了上来，从喉咙中喷出，不会出现明显的声音，往往伴有酸腐味。要知道这两个症状是不同的。嗳气是胃中气体上逆，出咽喉所发出的声响，其声长而缓，古代称为噫气。罗马标准中将嗳气分为：吞气症和非特异性过度嗳气。偶尔嗳气是正常的现象，但是频繁嗳气可能是胃出现问题的表现，很多胃不好的人，会经常嗳气。

嗳气是胃肠道紊乱导致的，常见于摄入了产气的食物或是源于吞气症（无意识地吞咽空气）。嗳气是人体减轻大多数恶心、胃灼热、消化不良和胃胀气等症状的一种应对方式，其核心问题是胃动力不足。而导致胃动力不足的常见原因包括胃食管反流病，消化性溃疡或者幽门螺杆菌感染。

因此，面对长期连续不断的打饱嗝现象，应当引起注意，可能是胃肠道出现了问题。首先要明确病因。如果是存在胃肠疾病，就需要系统规范治疗，治疗的关键是足疗程规范用药。如果不存在胃肠道疾病，那么主要以改善生活饮食习惯缓解嗳气的症状。比如有些人吃饭或者喝东西的时候，总喜欢喝很烫的，吃饭喜欢趁热吃，食管怕热，若经常吃太热太烫的东西，它就容易出现问题，从而出现嗳气。这种情况出现问题引发的嗳气，往往还伴有反流的现象。肠道出现问题，也有可能引发嗳气。由于饮食和生活习惯的缘故，肠道功能不好的人有肠道蠕动慢、便秘等问题，内部的菌群紊乱，容易在体内生成气体，频频出现嗳气的现象。

因此，在日常生活中要注意饮食，少吃寒凉的食物，少吃辛辣刺激的食物，少吃油腻的食物，少吃太烫的食物，少吃容易产气的食物，比如红薯、土豆、芋头等等。饮食要清淡，多吃蔬菜和水果，多吃粗粮，吃东西的时候速度要放慢，要先充分咀嚼食物，然后再下咽。一日三餐要规律，饮食调理好，消化系统就会好，嗳气的情况就会有所改善。吃饱饭之后散步，也是缓解嗳气的好方法，这样可以让食物更好地消化，肠胃也会变得更强健。

口臭仅仅是因为口腔清洁不充分吗

日常生活中，我们都遇到过口腔异味的情况，也就是我们常说的口臭。有些时候，口臭几天就自然消失了，但有些时候会持续很久，甚至影响日常的人际交往，导致“有口难言”。一提到原因，不少人会说是上火。那么口臭到底是什么原因造成的？

我们首先会想到可能是口腔不清洁。确实，有一部分跟口腔有关。比如，口腔内的蛀牙或者有龋洞，导致食物残渣藏匿其中，细菌滋生后导致口臭；牙周疾病、牙菌斑以及牙结石也会产生口臭；吸烟饮酒也会产生口腔异味。对于这些情况，我们通过定时清洁口腔即可解决。但有时候我们发现一些口臭的患者，即使不开口说话，从鼻子呼出的气体依然能闻到臭味，这又是为什么呢？

有些“口臭”并非来自口腔，还伴随口苦的味觉。这是由食管及胃肠道疾病造成的。如贲门括约肌收缩功能不全、食管裂孔疝等疾病导致胃酸、食物返流入口腔，这些经过消化的食物及胃酸会产生臭味，同时还可能伴随着烧心、胸痛的感觉，甚至影响正常的休息。

但有些令人意想不到的口臭原因，需要引起我们的重视，那就是幽门螺杆菌感染。幽门螺杆菌是寄生在胃部，通过尿素酶水解尿素，产生氨。我们知道，氨气是一种恶臭的气体，不仅如此，幽门螺杆菌还能够引起慢性胃炎、胃溃疡，甚至导致胃癌的发生，它已经被世界卫生组织和我国药监局认定为一类致癌物。

在全球范围内，很多人都感染过幽门螺杆菌，在发展中国家比例更高，而我国平均感染率大概50%。幽门螺杆菌感染后，会引起上腹部不适、疼痛及恶心等症状，并且可在感染的十年内使胃癌的概率提高5.9倍。因此，建议定期检查是否具有幽门螺杆菌感染。同时，2020年新英格兰杂志发表的研究结果显示，在一级亲属中有胃癌家族史的幽门螺杆菌感染者中，根除幽门螺杆菌可以降低患胃癌的风险。有的人会问，我已经发现慢性胃炎或者慢性胃溃疡了，治疗幽门螺杆菌还有用吗？答案是肯定的，幽门螺杆菌感染的治疗可以将胃癌的风险降低50％。如果体检发现自己有幽门螺杆菌感染，一定要在医院进行正规的根治治疗。

对于没有感染的人群，如何预防？幽门螺杆菌的传播途径包括口—口传播、粪—口传播或者不卫生的饮食习惯。通俗地说，就是避免食用不干净的水和食物，避免跟感染者长期密切接触和使用共同的餐具。大家都会有日常的聚餐活动，最好的办法就是使用公筷。希望大家可以将这个习惯牢牢记住，并且真正实行起来。

归根结底，当你出现口臭时，一定要排查原因。如果不是口腔问题，记得一定要去检查胃肠道，将疾病扼杀在摇篮里。

胃炎都是良性的吗

假如你今天心血来潮，突然想做一个胃镜检查，那么几天后你有很大概率将在自己的胃镜检查报告上看到“慢性胃炎”几个字。很多朋友第一反应是，我的胃居然有炎症？炎症不是良性的吗？是不是吃点药就好了？这时候如果去咨询专业医生，他肯定会让您仔细读一读自己的胃镜报告，是慢性浅表性胃炎，还是慢性萎缩性胃炎，或者带有“肠化”“肠上皮化生”，甚至“上皮内瘤变”。这些不同的字眼，虽都有胃炎二字，但千差万别。

胃黏膜好比一片森林，而幽门螺杆菌是这片森林最常见的害虫。受到幽门螺杆菌感染的胃黏膜，显微镜下可以看到胃黏膜萎缩，腺体减少，导致慢性胃炎的发生。幽门螺杆菌引起的胃炎易发生在胃窦部，这种细菌甚至可以增加胃癌发生的风险。十二指肠反流如同洪水，长期反流液的刺激可以导致胃黏膜的慢性炎症，胃酸分泌减少，还可能会引起严重的贫血，这也是为什么很多有胃病的朋友发生贫血的原因。由于种种原因，胃黏膜这片森林遭受破坏，森林警察淋巴细胞就会出动，炎症便产生了。如果淋巴细胞、浆细胞浸润范围局限于胃黏膜上层1/3，这便是浅表性胃炎，绝大多数朋友的胃黏膜表面就处于这种情况。如果致病因素持续作用，腺体不断破坏、数量变少，固有层纤维化，黏膜变薄，即为发生萎缩，这时候就进展至萎缩性胃炎，这种情况植被下遭到严重破坏，癌变风险增加。长期的慢性炎症，还会导致胃黏膜表层上皮被其他细胞取代，如胃镜报告常见的“肠上皮化生”，即为以杯状细胞为特征的肠腺取代了胃黏膜的原有腺体，可以类比为，由于环境的变化，原有植被消失，被另一批植物取代，有发生胃癌的风险。不典型增生是胃黏膜上皮细胞在疾病影响下，再生修复过程中过度增生和分化缺失，如同这里的植被遭受辐射发生变异，具体在显微镜下可以观察到细胞核增大，有丝分裂增多，腺体结构紊乱等等。胃黏膜的萎缩、化生、不典型增生都是胃癌的癌前病变，需要警惕。

因此，当体检发现慢性萎缩性胃炎，或者带有肠化等字样的时候，一定要引起重视，定期监测，早期发现癌变，进行干预。

（作者：田艳涛，系中国医学科学院肿瘤医院胰胃外科病区主任、主任医师）