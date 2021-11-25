直播预告：预防冬季呼吸道疾病 发挥全科医生最大潜能

冬季气温下降，空气干燥，室内外温差大，极易导致呼吸道抵抗力下降，让呼吸道疾病乘虚而入。我们应该如何治疗呼吸道疾病？冬季不同年龄群体应该怎样预防呼吸道疾病？全科医生对于疾病管理可以起到哪些作用？

11月26日15:00，人民日报社旗下新媒体客户端“人民好医生”将邀请中华医学会全科医学分会主任委员、北京大学第一医院全科医学科主任迟春花做客直播间，为大家带来冬季呼吸道疾病预防的相关内容，欢迎大家收看！

专家简介

迟春花，主任医师，博士研究生导师，北京大学第一医院健康管理中心主任、全科医学科主任。

北京大学医学部全科医学学系主任，北京大学医学部全科医学发展研究中心主任，北京大学健康医疗大数据国家研究院基层健康大数据研究中心主任。

中华医学会全科医学分会主任委员，国家卫健委能力建设和继续教育全科医学专家委员会主任委员，吴阶平医学基金会全科医学部主任委员，中华全科医学培训工程专委会主任委员，中国老年保健协会全科整体医疗健康专业委员会名誉主任委员，中国研究型医院学会医学科普专业委员会常务副主委兼秘书长，中国高等教育学会医学教育专业委员会全科医学工作负责人，中国医师协会全科医师分会常委，中国医师协会全科医生教育培训专家委员会副总干事，中国医师协会变态反应分会委员，中国医师协会呼吸病学分会基层工作委员会主任委员，北京市医学会全科医学分会副主任委员。

擅长：（成人）内科系统疾病，尤其是呼吸系统疾病，特别是哮喘规范化治疗，难治性哮喘诊断和治疗，变态反应性支气管肺曲菌病、慢性阻塞性肺疾病、病因不明的慢性咳嗽、原因不明的呼吸困难、肺部阴影等呼吸系统疾病的诊断、鉴别诊断与治疗。

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