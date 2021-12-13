早餐西式好还是中式好？常备有三宝

早餐是一天中最重要，也是最易被人忽视的一餐。早餐吃不对，不仅加速衰老，还可能会带来低血糖等问题。早餐是中式好还是西式好？选择西式或者中式早餐都没有什么大问题，但要注意油盐糖的添加量和食材的搭配是否合理。中式早餐在选餐上需要注意一些问题。

例如我们常见的纯主食类早餐，如粥+馒头；粥+包子等，需要尽量避免。全是主食的话，会造成营养的单调。此外，中式早餐奶制品往往不够，在钙的补充上会有些不足。建议最好是中西合璧，比如一三五吃中式的，二四六吃西式的，搭配得比较立体，营养更丰富。

具体来说，早餐有三样宝是要常备的，即：鸡蛋、牛奶和主食。

鸡蛋

每天的营养是从早上的一个鸡蛋开始的，水煮蛋、蒸鸡蛋羹都可以。

鸡蛋是接近完美的食物，鸡蛋富含蛋白质、卵黄素、卵磷脂、多种维生素和矿物质。此外，鸡蛋中含有丰富的DHA和卵磷脂，对神经系统和身体发育都有很大好处，还对改善记忆力有帮助。

牛奶

牛奶除了能补钙，其蛋白质品质极好，而且含丰富的乳糖，有利于钙的吸收。此外，牛奶中的磷、钾、镁等多种矿物质的搭配也十分合理。所以，在每日早餐中增加1袋牛奶是非常推荐的。

如果存在乳糖不耐受，可以采用少量多餐的办法，即将一袋牛奶分作两到三次饮用，也可以食用酸奶、奶粉等。

主食

“牛奶加鸡蛋”是不少人早餐的主要内容，但这样的早餐搭配并不科学。

早晨人体急需靠含有丰富碳水化合物的早餐来重新补充能量，碳水化合物也是为大脑供能的最佳来源，而牛奶和鸡蛋本身虽然富含蛋白质和脂肪，但它们没能提供充足的碳水化合物，也就不能给身体提供足够的能量。

所以，早餐除了鸡蛋、牛奶，不妨再配上几片全麦面包、一块杂粮馒头、一个肉菜包子、一碗杂粮面条之类的主食。

当然，如果在这个基础上能再加一些蔬菜、水果、豆制品等就更加完美了。我每日的早餐就能有5种以上的食物，包括至少2种主食（如全麦面包、燕麦粥等）、鸡蛋、牛奶（或豆浆、酸奶）和至少2种以上蔬菜，有时还有豆腐。

文/于康（北京协和医院临床营养科教授）