直播预告：睡眠也需要仪式

四季有阴阳消长，人体的阴阳消长与其相应符合自然变化规律，有助于睡眠养生调节。如春天万物复苏，宜晚睡早起；夏日万物争荣，宜晚睡早起；秋季草木凋零，阳气收敛，宜早卧早起；寒冬阳气下沉，宜早睡晚起，不要过度消耗体内阳气。那么除了与季节相应之外，怎样获得好的睡眠质量呢?

12月15日15:00-16:00，人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”与国家中医药管理局办公室联合推出的“千名医师讲中医”系列直播将邀请北京中医药大学东方医院推拿理疗科主任医师付国兵做客直播间，为大家详细讲解如何获得好的睡眠。

专家介绍：

付国兵，教授、主任医师，博士后合作导师，首都名中医，全国卫生计生系统先进工作者，北京市师德先进个人，北京中西医结合学会适宜技术专委会主任委员，中华中医药学会推拿分会副主任委员、民族医药学会推拿分会副主任委员，中国中医药信息研究会整骨推拿分会副会长，中国抗衰老促进会专家组成员，国家中医药管理局预防保健重点专科负责人，国家中医药管理局脏腑推拿项目组组长，中华中医药学会新媒体发展科学传播首席专家，北京中医管理局中医技术质控中心主任，北京市中医住院医师规范化培训针推科委员会主任委员。

擅长：通过传统推拿手法治疗各类骨伤科疾病，及运用振腹推拿治疗内、妇、男科相关疾病。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

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