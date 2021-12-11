口干舌燥就是“上火”？不一定，需要提高警惕！

口干舌燥就是“上火”？不一定

专家提醒：这种病不及时治疗可能累及多脏器，有疑似症状要提高警惕

长沙晚报全媒体记者 杨云龙 通讯员 吴靖

冬季寒冷干燥，很多人觉得口干、眼干、皮肤干，特别是经常玩手机、上网的年轻人容易出现眼干，人们往往把原因归结为“上火”。但是，有一种反复出现的口干、眼干并非“上火”所致，而是干燥综合征。这究竟是一种怎样的病？如何识别？有什么危害？湖南省人民医院风湿免疫科主任、主任医师饶慧进行了详解。

事例 长期被口干困扰，原来是患了干燥综合征

最近，很多人觉得嘴唇干、皮肤干、咽喉干、眼睛干，认为这是“上火”了，多喝水、吃些滋阴润燥的食物就能解决问题。但是，42岁的张女士却被口干困扰了较长一段时间。

张女士是一名中学老师，近段时间，她总觉得自己浑身缺水，出门随身要带上水杯，上课时没说几句话就觉得口干，她以为是“上火”了，便自行服用清热解毒的药物，但未见好转。不仅如此，一年前，她发现自己牙不太好，当时以为是普通蛀牙，在戒掉甜食、坚持饭后漱口刷牙后，情况迟迟不见好转。仅一年的时间，她嘴中的下排牙接二连三发生片状脱落，这才赶忙到医院口腔科就诊。口腔科医生却让张女士去看风湿免疫科，这让她感到疑惑。风湿免疫科医生为她进行相关检查后，才揪出导致她口干、牙齿脱落的罪魁祸首——干燥综合征。

干燥竟然成了一种病，不少人感到惊讶。饶慧介绍，干燥综合征是一种以侵犯人体泪腺、唾液腺为主的自身免疫性疾病，属于风湿免疫疾病范畴。干燥综合征在临床上并不少见，发病年龄集中在40岁至50岁。门诊时，饶慧曾遇到这样一名女性患者：因直系亲属去世了，她内心非常悲痛，可是“欲哭无泪”。有的患者口干严重，需要用汤才能吞咽米饭、馒头等食物，并有多发龋齿(虫牙)、牙齿片状脱落。有的患者因为经常干咳、活动后气促就诊于呼吸科，最后经过检查确诊是患了干燥综合征。

分析 如何辨别“上火”与干燥综合征

“很多人误以为口干、眼干等是天气干燥‘上火’了，未及时到医院诊治，进而延误了治疗。”饶慧表示，“上火”主要表现为全身燥热、口唇干裂、心绪不宁等，有的人会生出口疮或者出现咽喉肿痛等症状，还会长出红且发痛的痘痘。虽然“上火”也有皮肤干、口咽干燥等症状，但有明显的季节特征，一般过了秋冬季节，症状就会自行缓解。

而干燥综合征是一种自身免疫性疾病，以口干、眼干为典型特征。“这是由于免疫系统出现问题了，侵犯到泪腺、唾液腺等外分泌腺体，导致泪液、唾液、汗液、消化液等分泌受阻，无法正常进入眼部、口腔、消化道等，所以患者常感到口干舌燥、眼睛干涩、有异物感、大便干，严重者会‘欲哭无泪’，甚至进食都会受影响。”饶慧说，除了口干、眼干，干燥综合征还有可能出现以下症状，例如四肢关节疼痛、肌肉无力，出现不明原因的皮疹，上楼梯时胸闷气短、干咳不停，不明原因肝功能受损、血细胞下降，反复发作腮腺炎、腮腺肿大，近几个月或几年内迅速出现龋齿及牙齿脱落等。

干燥综合征如果不及时治疗，可能会累及多脏器，如肺、肾、肝等，可能出现肺间质纤维化、肾小管酸中毒、原发性胆汁性肝硬化等；如果侵及中枢神经系统，则会引起认知障碍、脑膜炎、多发性硬化、视神经炎、脊髓受累等。

饶慧表示，由于干燥综合征的临床症状多样化，患者往往会优先选择看口腔科、眼科、皮肤科、呼吸科等专科门诊，这就增加了本病早期诊断的难度。如果专科医生没有检测患者血清自身抗体，极有可能延误诊断。所以，有上述疑似症状的患者，一定要提高警惕，及时到风湿免疫科就诊。

提醒 日常生活中要注意这些方面

目前，干燥综合征的病因尚未明晰，与遗传、病毒感染等都有关系，尚无根治的方法，治疗手段主要是以缓解症状、减轻脏器损害、延缓疾病进展为主。“一旦明确诊断，干燥综合征患者要坚持在风湿免疫专科定期复诊。”饶慧说，只要早期发现、早期干预治疗，患者还是可以像正常人一样生活。

那么，日常生活中要注意哪些方面呢？饶慧提醒：

每天适当多饮水，饮食应偏于甘凉滋润，多吃滋阴清热生津的食物，如萝卜、莲藕、荸荠、丝瓜、芹菜、红梗菜、黄花菜、枸杞头、芹菜、甲鱼等食物，多吃西瓜、甜橙、雪梨等水果也可甘寒生津。口舌干燥者还可以常含话梅等，或饮酸梅汁、柠檬汁等生津解渴的饮料。

食物要新鲜，荤素搭配，少食多餐，保证充足的营养。忌食辛辣、香燥食物，如茶、咖啡、各类油炸食物、羊肉、狗肉、鹿肉，以及姜、葱、蒜、辣椒、胡椒、花椒、茴香等，以防助燥伤津，并严禁吸烟、饮酒。

勤漱口，保持口腔卫生，减少龋齿和口腔继发感染的可能。

洗澡不宜过勤，水温不宜过热，沐浴产品要避免使用碱性肥皂，沐浴后可使用保湿产品，以缓解皮肤干燥情况。

保持眼部清洁，避免长时间看电视、玩手机、上网，让眼睛得到适当的休息。

加强锻炼，养成良好的生活习惯，保持良好的心态。