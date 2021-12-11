国家医保局再曝光9例医院骗保典型案例 涉及冒名刷卡就医、伪造住院病历等问题

人民网北京12月11日电 （记者乔业琼）日前，国家医保局再曝光9例医院骗保典型案例，涉及冒名刷卡就医、伪造住院病历、病历医嘱与实际治疗或收费不相符、将自费检查项目纳入统筹支付、检验报告单雷同、无指征或重复检查治疗、超限定范围用药、药品账实不符等违法违规违约行为。

据了解，今年以来，国家医保局已分批曝光了58起案例，其中涉多家医院、参保人欺诈骗保案。

9例案例共涉医保基金12051858.68元

在本批曝光的9例案例中，共涉及医保基金12051858.68元，其中，湖南省湘西州凤凰县凤凰为民同济医院、宁夏回族自治区中卫市仁爱医院涉及医保基金均超百万。

湖南省湘西州凤凰县凤凰为民同济医院为本批曝光案例中涉及金额最高的医院。据国家医保局公开信息，2018年7月，湖南省湘西州凤凰县医疗保障局稽核发现凤凰为民同济医院涉嫌骗保，2021年9月，湘西州中级人民法院做出终审判决，判定凤凰为民同济医院自2016年7月至2018年7月，以挂空床、延长住院天数、虚假用药等手段，骗取医保基金5690000元，判处医院原法人吴某某犯诈骗罪有期徒刑十五年，追缴违法所得，没收个人财产1000000元，对其他涉案人员吴某某、田某某等医师、护理、财务等共11人，均以诈骗罪分别予以刑事处罚。同时凤凰县法院对1名与此案相关的违法公职人员予以刑事处罚。

涉及冒名刷卡就医、伪造住院病历等问题

在曝光的案件中，涉及多项违法违规违约行为，具体如下：

江西省宜春市丰城君康医院存在人证不符、冒名刷卡就医、未按照规定保管治疗检查记录药品和医用耗材出入库资料等问题；

山东省青岛市莱西万家居医院存在伪造住院病历、病历医嘱与实际治疗或收费不相符、将自费检查项目纳入统筹支付、检验报告单雷同、无指征或重复检查治疗、超限定范围用药、药品账实不符等违法违规违约行为；

湖南省湘西州凤凰县凤凰为民同济医院以挂空床、延长住院天数、虚假用药等手段，骗取医保基金；

广东省河源市东源县义和康复医院存在低标准入院、高套分值、超适应症开展理疗等情况；

四川省阿坝州壤塘县南木达镇中心卫生院存在伪造医学文书、串换药品收费、销毁医学文书、虚构医药服务项目、未严格执行药品“零加成”等违法违规行为；

西藏自治区拉萨市现代妇产医院存在串换诊疗项目、将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算和从事理疗工作的人员均无相关资证等违法违规行为；

云南省昆明市夏世中医医院存在虚传药品、虚传检验项目的问题；

宁夏回族自治区中卫市仁爱医院存在通过伪造药品购销票据、虚开增值税普通发票等方式骗取医保基金的问题；新疆维吾尔自治区巴州老年病医院存在编造医疗文书、虚假住院、诱导患者包干治疗等问题。

以上违法违规违约行为均对医保基金造成损失，并受到行政罚款、限期整改、解除医保服务协议等处理，其中山东省青岛市莱西万家居医院违规结算医保基金案已经移送当地公安机关依法调查处理，宁夏回族自治区中卫市仁爱医院违规结算医保基金案已向当地税务、卫健等部门通报该院欺诈骗取医疗保障基金调查处罚情况，并向当地公安机关移交案件调查相关证据材料。