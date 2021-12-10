为老年人生活增添幸福底色

人口老龄化是我国今后较长一个时期的基本国情。有效应对人口老龄化，事关国家发展全局，事关亿万百姓福祉，事关社会和谐稳定，对全面建设社会主义现代化国家具有重要意义。

日前，《中共中央 国务院关于加强新时代老龄工作的意见》（以下简称《意见》）印发。《意见》明确，促进老年人养老服务、健康服务、社会保障、社会参与、权益保障等统筹发展，推动老龄事业高质量发展，走出一条中国特色积极应对人口老龄化道路。12月9日，国务院新闻办公室在京举行发布会，相关部门负责人介绍了《意见》的情况。

让老年人享受信息社会成果

当前，老年人在使用智能手机、互联网时常常面临一些困难。《意见》提出，在鼓励推广新技术、新方式的同时，保留老年人熟悉的传统服务方式，加快推进老年人常用的互联网应用和移动终端、App应用适老化改造。实施“智慧助老”行动，加强数字技能教育和培训，提升老年人数字素养。

工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼表示，工信部积极推动公共服务平台建设，集中解决老年人在使用智能化产品、享受智能化服务中遇到的困难。“比如在电信服务这块，我们专门针对老年人使用智能手机困难开发了‘一键呼入’和‘爱心通道’等暖心服务。另外，我们开展互联网应用的适老化改造，对173家网站和App完成改造，解决了老年人看不懂、学不会、用不好的问题。”

“特别是我们编制了《智慧健康养老产业发展行动计划》，开展智慧养老应用试点示范。发布了《智慧健康养老产品及服务推广目录》，遴选了118项产品和120项服务。我们要求企业和一线服务人员，对老年人要有耐心、有爱心，帮助广大老年人享受信息社会的成果。”何亚琼说。

进一步打造老年宜居环境

为进一步打造老年宜居环境，《意见》要求，各地要落实无障碍环境建设法规、标准和规范，将无障碍环境建设和适老化改造纳入城市更新、城镇老旧小区改造、农村危房改造、农村人居环境整治提升统筹推进，让老年人参与社会活动更加安全方便。鼓励有条件的地方对经济困难的失能、残疾、高龄等老年人家庭，实施无障碍和适老化改造、配备生活辅助器具、安装紧急救援设施、开展定期探访。指导各地结合实际出台家庭适老化改造标准，鼓励更多家庭开展适老化改造。

住房和城乡建设部建筑节能与科技司负责人汪科介绍，这些年，住建部致力于将积极老龄观、健康老龄化理念融入城市规划建设管理的各环节、城市转型更新发展的各方面，着力打造老年宜居环境。比如今年11月，住建部联合中国残联等12个部门印发《无障碍环境建设“十四五”实施方案》，提出到2025年城乡无障碍设施的系统性、完整性和包容性水平明显提升，要求城市道路、公共建筑无障碍设施建设率达到百分之百，将支持110万户困难重度残疾人家庭的无障碍改造，方便残疾人、老年人的生活。

“在推进适老化改造方面，主要是推进城镇老旧小区改造和适老化改造相结合。2019年以来，全国累计新开工改造城镇老旧小区11.2万个，惠及居民2000多万户。各地结合城镇老旧小区改造加装电梯近两万部，增设或改造提升养老、助餐等各类社区服务设施近3万个。”汪科说。

汪科表示，下一步，住建部将围绕《意见》，大力推进老年宜居环境建设，加快构建老年友好型社会，“第一是推进和加强城市规划建设管理统筹，推动养老、医疗卫生、文化、体育等设施均衡配置、系统布局。第二是开展城市生态修复功能完善工程，推动补足城市养老设施不足、无障碍设施不完善、活动场地不足的短板。第三是开展城市居住社区建设补短板行动，结合城镇老旧小区改造，推进完整居住社区建设。第四是推动既有老住宅、老公建、老厂房的改造利用，推动加装电梯、无障碍环境建设，方便老年人出行、参与社会活动”。

完善居家社区养老服务模式

当前，我国失能或部分失能老年人约有4000万。《意见》要求，加强失能老年人长期照护服务和保障。完善从专业机构到社区、家庭的长期照护服务模式。同时，《意见》也要求，以居家养老为基础，通过新建、改造、租赁等方式，提升社区养老服务能力，着力发展街道（乡镇）、城乡社区两级养老服务网络，依托社区发展以居家为基础的多样化养老服务。

对此，民政部养老服务司负责人李邦华表示，老年人大多希望在家养老，这是跟亲情密切相伴的一种养老模式，也是符合我国国情的养老模式。如何实现居家和社区机构相协调？“主要要通过发挥居家上门服务和老年人到社区服务，以及机构发挥支撑作用这三种方式。”李邦华说。

“‘十四五’期间，在中央专项彩票公益金支持下，我们今年选了42个项目地区开展居家和社区养老服务提升行动，通过把养老机构的专业服务递送到家庭、递送到老年人身边和床边，让他们享受养老机构的服务。在社区养老服务方面，重点要推进老年餐桌、日间照料、短期托养、互助服务等服务形式，让老年人能够享受到身边的养老服务。对养老机构来讲，一方面养老机构要提质增效，要增强他们对失能失智老年人照护的能力。到2025年，全国养老机构的护理型床位要达到55%。另一方面，我们也鼓励养老机构把院门打开，主动积极上门提供服务，为社区老年人提供服务，让老年人不管在家里还是在小区里，还是去养老机构，都能得到专业的养老服务。”李邦华说。（记者 任欢 范天培）