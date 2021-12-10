推进新冠疫苗接种 守护公共卫生安全

我国新冠疫苗接种工作已取得可喜进展。截至目前，全国累计报告完成全程接种的人数超过11亿人，稳居世界第一。今年以来，我国大规模推进新冠疫苗接种，有效遏制了局部地区疫情扩散，为疫情防控作出了贡献。

当前，全球新冠肺炎疫情持续蔓延，病毒不断变异。我国常态化疫情防控措施得力，国内感染风险较低，但依然面临较大的疫情输入风险，最近散发疫情就是证明。防控疫情最科学、最经济、最有效的方法就是接种疫苗。

我国新冠疫苗的安全性有保障。目前，我国已有4款疫苗获国家药监局批准附条件上市，3款疫苗获批紧急使用，其中有2款灭活疫苗被世界卫生组织纳入紧急使用清单，多款疫苗正在向世卫组织提交相关材料，进展良好。我国疫苗在境外疫情高流行国家接种达10多亿剂次，在国内接种超25亿剂次。在接种过程中，疫苗的安全性表现良好，副作用较低。数据显示，我国疫苗接种后发热的比例大约为17.61/100万，一般不需要处理；严重过敏反应低于千万分之一，只要及时处理就无大碍。从如此低的不良反应率来看，新冠疫苗安全性指标比平常年份接种的其他疫苗还好。

接种新冠疫苗是减少感染、重症和死亡的根本之策。在最近散发疫情中，有少部分完成疫苗接种的人感染了病毒。事实上，任何一款疫苗都不可能达到100%的保护效果。在免疫屏障没有完全建立的情况下，只要病毒传播力很强，一部分接种疫苗的人群也会感染。但必须看到，更多人通过接种获得了抗体，抵御了病毒的攻击。实际上，疫苗的作用除了预防感染，还能保护感染者，防止病情恶化。基于在境外疫情大规模流行国家的研究显示，我国新冠疫苗对预防感染有一定效果，对预防再传播有明确效果，对预防重症和死亡有显著效果。

我国新冠疫苗对变异毒株依旧有效。目前变异毒株并没有导致新冠病毒的生物学特性发生颠覆性改变，我国现有疫苗仍然有良好的预防和保护作用。最近国内出现的散发疫情，全都是变异毒株输入导致，在有的地方甚至潜在传播了一段时间，由于居民大规模接种了疫苗，才没有出现大规模感染的情况。疫苗对减少重症和死亡的效果更明显。今年暑期，在江苏等地感染德尔塔变异株的重症患者中，接种两剂次疫苗的感染者仅占所有重症病例的约5%。今年7月份，针对进入广东省的变异毒株，中国工程院院士、广州医科大学附属第一医院呼吸内科教授钟南山主持的研究显示，我国灭活疫苗对重症的保护效果达100%。未来，病毒可能会不断变异，如果出现已有疫苗应付不了的变异株，我国也能及时研发和生产出新的疫苗。

预防新冠肺炎最好的办法就是接种疫苗。只要身体条件允许，尚未接种疫苗的人群都应该尽快接种疫苗。这既是保护自身和家人健康的需要，也是守护社会公共卫生安全的需要。当然，接种完疫苗并不意味着可以放松警惕，因为疫苗的保护效果不是100%，在体内产生抗体也需要一定的时间。因此，接种完疫苗后，仍然要做好个人防护。

《 人民日报 》（ 2021年12月10日 14 版）