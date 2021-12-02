抵制违法违规产品！ 国家药监局公布儿童化妆品标志“小金盾”

图片来源：国家药监局官网

人民网北京12月2日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，为加强儿童化妆品监督管理，提升儿童化妆品辨识度，保障消费者知情权，根据相关规定，国家药监局近日公布了儿童化妆品标志。

据悉，儿童化妆品标志的名称为“小金盾”，意在表达包括药品监督管理部门在内的社会各方共同努力，不断提升儿童化妆品的质量安全，为婴幼儿和儿童提供良好的成长环境，守护与关爱儿童健康成长。

标志整体采用金色、盾牌造型，金色体现了儿童健康活泼、乐观阳光、积极向上的状态；盾牌代表了对儿童的守护与关爱，对违法违规产品的抵制，同时又增加了标志的辨识度；盾牌中心是儿童张开双手的形象设计，强调守护儿童健康成长的坚定决心。

国家药监局表示，儿童化妆品标志应当按照国家药品监督管理局规定的图案，等比例标注在销售包装容易被观察到的展示面（以下称主要展示版面）的左上方，清晰易识别。当主要展示版面的表面积大于100平方厘米时，儿童化妆品标志最宽处的宽度不得小于2厘米。当主要展示版面的表面积小于等于100平方厘米时，儿童化妆品标志最宽处的宽度不得小于1厘米。