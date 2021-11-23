国家药监局：全面加强监管能力 抓紧建立药品安全协调机制

人民网北京11月23日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，11月22日，国家药监局召开全面加强药品监管能力建设工作推进会，深入学习贯彻中央全面深化改革委员会第十八次会议和《国务院办公厅关于全面加强药品监管能力建设的实施意见》（以下简称《实施意见》）要求，总结交流各地经验，推进全系统以更大力度加强药品监管能力建设。国家药监局党组成员、副局长徐景和强调，要加强统筹协调，抓紧建立、有效运行药品安全协调机制，推动解决药品安全工作的重大问题。

今年5月，国务院办公厅印发《实施意见》指出，药品安全事关人民群众身体健康和生命安全。随着改革不断向纵深推进，药品监管体系和监管能力存在的短板问题日益凸显，影响了人民群众对药品监管改革的获得感。《实施意见》要求，加快建立健全科学、高效、权威的药品监管体系，坚决守住药品安全底线，进一步提升药品监管工作科学化、法治化、国际化、现代化水平，推动我国从制药大国向制药强国跨越，更好满足人民群众对药品安全的需求。

会议强调，要全面准确把握加强药品监管能力建设的重大任务，坚定信心，真抓实干，持续推进，久久为功，加快推进药品监管能力建设迈上新台阶。要准确理解《实施意见》的鲜明特点，全面把握《实施意见》提出的总体要求、重点任务和保障措施，认真梳理，抓紧落实，上下衔接，统筹推进。要突出工作重点，切实加强组织领导，提升监管队伍素质，完善检查执法体系，完善稽查办案机制，强化监管部门协同。

徐景和强调，监管能力建设是关系药品监管事业长远发展的基础性、全局性、战略性工作。各级药品监管部门要把贯彻落实《实施意见》作为“一把手工程”，主要负责人亲自研究部署、亲自协调推动、亲自督促落实。

要按照补短板、强弱项、固根基、扬优势的思路，将中央决策部署与本地区、本单位的实际情况紧密结合。要抓好任务分工，明确目标时限，建立工作台账，加强督查督办，确保如期完成任务。要发挥考核指挥棒作用，根据监管能力建设实际，研究设置药品安全考核指标。要坚持把监管能力建设与“十四五”药品安全规划同部署、同落实、同检查。