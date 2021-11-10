国家药监局：进一步完善麻黄草管理制度 严防流入非法渠道

人民网北京11月10日电 （记者孙红丽）国家药监局日前对全国政协《关于加强我国麻黄草管理立法的提案》进行了答复，其中明确下一步将与相关部门密切配合，进一步完善麻黄草管理制度，持续强化药品生产经营企业麻黄草经营和使用的监管，保障医疗需求，严防流入非法渠道。

国家药监局指出，加强麻黄草管理立法，对依法强化麻黄草管理，充分发挥其生态和社会价值，保障公众身心健康和生命安全，维护社会和谐稳定具有非常重要的意义。麻黄草管理涉及种植、采集、收购、经营、运输和使用等多个环节，需要相关职能部门共同努力和协作配合。

麻黄草为麻黄科多年生草本植物，所含生物碱具有发汗散寒、宣肺平喘、利水消肿等功能，在药品领域广泛使用。同时麻黄草含有麻黄碱类物质，可作为制造冰毒的原料。

国家药监局表示，上世纪90年代，麻黄草曾作为提取生产麻黄碱类原料药的主要原料。近年来，麻黄碱类原料药合成技术日趋成熟，采用麻黄草生产麻黄碱类原料药的成本增加，麻黄碱类原料药的生产已经被合成方式替代。目前，麻黄草在药品领域主要用于中成药和中药饮片的生产。近年来，各省级药品监管部门不断加强药品生产经营企业的监督检查，切实规范麻黄草经营和使用行为。