国家药监局：停止经营“暨大潇霖”品牌等化妆品

国家药监局官网截图

人民网北京11月22日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，国家药监局近日发布通告，停止经营“暨大潇霖”品牌等化妆品。

根据通告，针对化妆品监督检查发现的问题，国家药监局责成辽宁、广东省药品监督管理局对“暨大潇霖”品牌系列化妆品以及标示名称为“科巢草本护肤霜”的化妆品进行了调查。

经查，目前在市场上销售的标示生产企业为广州市品育丽致化妆品有限公司的“科巢草本护肤霜”未经注册或者备案。“暨大潇霖”品牌系列化妆品标签上标示的生产企业广州暨创医美生物科技有限公司、大连铭宇晟生物科技有限公司、广东科玮生物技术股份有限公司否认生产过该化妆品。

为保障公众用妆安全，净化化妆品市场，依据《化妆品监督管理条例》，国家药监局要求各省（区、市）药品监督管理部门责令相关经营企业立即停止经营上述化妆品，依法调查其进货查验记录等情况，发现违法行为的，依法严肃查处；涉嫌犯罪的，依法移送公安机关。

据了解，国家药监局自2021年10月起，开展化妆品“线上净网线下清源”专项行动，行动的三大工作重点为：

第一，清理整治未经注册或未备案的化妆品：未经注册或未备案、冒用他人注册证、已要求停止经营的化妆品。

第二，清理整治标签违法宣称的化妆品：包括标签内容与注册或备案资料不一致、虚假或引人误解、明示暗示医疗作用，以及违法宣称药妆、干细胞、刷酸、医学护肤品等。

第三，清理整治存在质量安全风险的化妆品：包括非法添加、使用禁用原料生产、超范围或超限量使用限用组分生产的化妆品等，并以儿童化妆品、祛斑美白类化妆品等为重点。