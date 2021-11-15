国家药监局：注销汞溴红溶液、安乃近片等34个药品

国家药监局官网截图

人民网北京11月15日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，国家药监局日前发布《关于注销汞溴红溶液等34个药品注册证书的公告(2021年第132号)》，注销汞溴红溶液等34个药品注册证书。其中，曾经的家庭常备退烧药安乃近片也在注销名单内。

资料显示，安乃近是吡唑酮类解热镇痛药，在我国上市时间较早，制剂种类包括口服制剂、注射剂、滴鼻液等。

据了解，安乃近此前在我国广泛使用，而近年来，我国多次出台政策限制安乃近产品的使用。

2020年3月17日，国家药监局发布公告，注销安乃近注射液、安乃近氯丙嗪注射液、小儿安乃近灌肠液、安乃近滴剂、安乃近滴鼻液等品种药品注册证书，并修订安乃近相关品种说明书。

其中，安乃近片说明书修订要求，增加以下警示语：本品可能引起血液系统严重不良反应，如粒细胞缺乏症、血小板减少性紫癜、再生障碍性贫血等。本品还可能引起严重过敏反应，如重症药疹、过敏性休克等。请在医师的指导下使用本品，了解用药风险。本品一般不作为首选用药，仅在病情急重，且无其他有效药品治疗的情况下使用。本品禁用于18岁以下青少年儿童。

注销药品注册证书目录

国家药监局官网截图