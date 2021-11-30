青年学生期待更深入生动的防艾知识教育

图片来源：《2021青年防艾公益行动调查报告》 制图：赵田杰

11月27日，中国疾控中心发布《中国疾控中心周报》，围绕艾滋病共刊发4篇研究，在《我国HIV/AIDS流行病学研究进展》一文中提出，截至2020年年底，中国共有105.3万人感染艾滋病病毒，累计报告死亡35.1万人。在中国，新发现的艾滋病病毒感染人数、诊断延误、主要人群的艾滋病毒风险继续上升。

虽然参照国际标准，与其他国家相比，中国艾滋病发病率处于低流行水平。但近年来，青年群体感染问题一直备受关注。我国15～24岁青年学生感染HIV的年报告数均在3000例左右。

为更好地提高青年群体对艾滋病的认知，促进青少年养成文明健康生活方式，中国青年报社在中国性病艾滋病防治协会与吉利德科学的支持下，发起“2021青年防艾公益行动”，该行动项目组针对34644名青年学生开展了一项网络问卷调查，并将结果分析整理形成《2021青年防艾公益行动调查报告》（以下简称《报告》）。

《报告》显示，91.6%的调查对象知道艾滋病病毒（以下简称“HIV”）的传播途径为血液、性、母婴传播三种；72.4%的调查对象知道HIV感染者通过规范的抗病毒治疗可能拥有几乎与正常人相同的寿命；80.1%的调查对象知道HIV传播除了可以用安全套预防，还可以在潜在暴露前通过提前服用特定抗病毒药物达到预防效果。同时，仍有 28.5%的调查对象对HIV检测、就诊、暴露前预防、暴露后阻断的地点均不了解；有43.8%的调查对象仍希望通过避免与HIV感染者接触来预防艾滋病；有接近20%的调查对象认为与HIV感染者共用卫生间，或与其共浴、游泳会感染。

一位防艾志愿者说：“这些数据提醒我们（防艾志愿者），HIV预防教育工作仍需持续普及知识，消除偏见和歧视。”

91.6%调查对象知道HIV可通过血液、性、母婴传播

年轻女孩查出感染HIV后试图自杀；某中学男生和在社交软件上认识的人发生关系后，检查出艾滋病病毒；大学生被性伴故意传染HIV休学回家……像这样的故事，西安交通大学的王同学听过不少。他说，学校老师科普过相关知识，自己对HIV的传播途径比较了解。“不注意自我保护，就有可能就染上HIV”。

大多数被调查对象（占比91.6%）都和王同学一样，知道HIV的3种传播途径。但仍分别有19.5%、18.8%、8.5%的调查对象认为，与艾滋病感染者共用卫生间、沐浴或游泳、同桌吃饭可能传播艾滋病毒。其实，这是错误的认识，这些日常生活或工作中的接触，包括礼节性的接吻等行为都不会传播艾滋病病毒。还有59.5%的受调查对象知道蚊虫叮咬不会传染HIV。

关于HIV检测、暴露前、后预防用药等更加深入的预防艾滋病知识在受调查群体中的认知情况如下：74.0%的受调查对象知道HIV抗体检测窗口期为4～12周；72.4%的受调查对象知道HIV感染者通过规范的抗病毒治疗可能拥有几乎与正常人相同的寿命，22.0%的受调查对象则认为这不可能实现；80.1%的受调查对象知道除了可以用安全套预防HIV的传播，还可以在潜在暴露前通过提前服用特定抗病毒药物达到预防效果；83.4%受调查对象知道在暴露于高感染风险后，可以通过及早（不超过72小时）服用特定的抗病毒药物，降低HIV感染风险；28.5%的受调查对象完全不了解检测和就诊地点。

以上数据说明，仍有一些青年学生对HIV检测、发生高危行为后的处理方法和就诊渠道等知识了解不足，而这些知识对于发生过不安全性行为的人群来说，非常重要。因此，《报告》提出，要采取措施，进一步将防艾宣传纵深化加强，为青年学生提供更为深入和有针对性的知识。

同时，一名以防艾为专职工作的志愿者在防艾科普工作中发现，“知道并不代表能做好防护”。很多时候，青年学生对知识很了解，但在行动当中就变了。他希望，能有更多贴合青年喜好、更有吸引力的日常健康教育，潜移默化培养学生的防艾意识与能力，引导他们自主践行健康和安全的行为。

有35.4%的调查对象会定期做性病或者HIV相关检查

在参加调查的青年学生中，尽管大多数人都希望自己的性伴侣做性病或者HIV相关的医学检查，但只有35.4%的受调查对象自己会定期做性病或者HIV相关的医学检查。

四川电影电视学院的于同学在各种科普活动中积累了很多知识。他说自己会定期做检查。“我觉得只要是有性生活的人，都可以定期做一个检测，既是对自己负责，也是对伴侣负责。而且千万不要有侥幸心理，觉得只要对方做了检测就万事大吉了。HIV检测是存在窗口期的，可能对方在窗口期做的检测结果是不准确的，所以还是要注意保护好自己，自己也要做检测。”

值得注意的是，《报告》显示，2.32%的受调查者称自己有5个及以上性伴，近6%受调查者可能发生过高风险的亲密关系。8.38%受调查者在发现本人有相关传染性疾病时，会选择不告知性伴。不确认性伴侣是否健康安全时，大多数受调查者选择坚决不发生亲密关系或坚持采取安全措施，仍有5.2%受调查者选择不采取措施发生亲密关系。

《报告》指出，这些数据表明，仍有少部分人对艾滋病毒没有正确的态度，存在一些高危行为，需要社会各界进一步加强防艾宣传，加强警示性教育，让青年学生认识到艾滋病的风险并减少高风险行为，加强青年学生对艾滋病相关健康问题的认知。

青年学生期待学校举办线下防艾知识宣传

记者从《报告》中了解到，受调查对象的艾滋病相关知识来源主要是电视广播节目、书报杂志、网页信息、新媒体平台和学校艾滋病宣传活动。他们更希望学校开办讲座、举办活动、开设防艾知识课程、发放知识宣传手册等进行防艾知识宣传。他们还希望防艾宣传品拥有更多数据，更客观；讲述更多故事，更生动；与视频、短剧、小品结合，更新颖有趣；与各种线下活动结合，更靠近生活。

多名学生告诉中青报·中青网记者，他们希望线下面对面了解科学、生动的防艾知识，“线下宣传活动的呼吁力和号召力强”“在线下固定时间地点更能起到好的作用”“线下的宣传比网络上鱼龙混杂的信息更权威”……

“无论是哪种方式，都需要自发地认识了解艾滋病相关知识的重要性，我更期待充满趣味的知识普及‘微课’，以生动有趣的形式解说平时我们感到‘敏感’的话题。”华东交通大学的于同学说。

一名主办方工作人员表示，青年是社会发展的未来，更需早启蒙，加强HIV防治知识普及，只有各方携手综合防控，帮助每一位青年人做好自己健康的第一责任人，才能更好地阻断病毒的传播。