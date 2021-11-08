礼来制药：汇聚力量赋能基层 助力糖尿病防治与管理

11月5日至10日，第四届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）在上海举行。据介绍，在进博会期间，礼来制药不仅在展示了多个治疗领域的最新成果，还举办了“百年不止，不止百年”礼来进博会胰百年庆典活动，多位糖尿病领域权威专家及礼来制药相关负责人，共同探讨糖尿病治疗未被满足的临床需求，展望糖尿病领域的智慧医疗。

“长期以来，礼来糖尿病一直致力于提供广泛的治疗方案与持续的支持服务，满足患者不同时期的治疗需求，给予他们更好的关爱。”礼来中国糖尿病事业部副总裁蒋逸飞表示，“我们正在加速引入全球创新的糖尿病治疗药物，从胰岛素、GLP-1受体激动剂、SGLT-2抑制剂到注射笔等多个品类，满足患者不同的治疗需求。展望未来，我们将继续研究改善胰岛素和其他治疗糖尿病的方式，同时，通过打造患者关爱体系，积极携手政府、协会、学会等社会各界，汇聚力量，赋能基层，助力糖尿病的防治与管理。 ”

“作为一家拥有145年历史的全球领先的制药企业，礼来一直是改善世界各地人民生活的先锋疗法的行业领导者，研究继续致力于高质量药物和支持服务的创新，以满足患者未满足的需求。”礼来中国总裁兼总经理季礼文（Julio Gay-Ger）表示，“中国正在通过制定政策鼓励创新、加速临床试验审评和新药审批、提高药物的可及性和可负担性以贯彻‘健康中国2030’。秉承‘植根中国、造福中国’的理念，我们正在加速将全球糖尿病创新药物引入中国，造福中国患者，实现礼来在中国市场以及糖尿病治疗领域的坚定承诺，为‘健康中国2030’作出贡献。”

会上，面对我国不断升高的糖尿病患病率，与会专家认为，传统糖尿病管理模式不规范，影响临床治疗结局，要突破糖尿病的管理难点，需要临床医生、医药企业、医疗平台、患者组织等社会各方共同努力，共建疾病管理创新体系，充分利用数字化技术手段，通过精准、智慧的互联网+平台与工具，提高疾病管理水平，从而帮助患者更好地规范治疗。

谈到胰岛素的创新方向时，专家一致认为未来将在剂型创新、智能型注射装置、注射技术等方面不断迭代，让胰岛素的作用更加精确、更加符合生理要求，提高疗效和安全性，以及糖尿病患者的依从性，更加方便地进行疾病管理和规范治疗。