直播预告：糖友必看！关于胰岛素规范注射

胰岛素是由胰脏内的胰岛β细胞分泌的一种激素，帮助人体将血液中的葡萄糖转化为能量，当糖尿病患者因自身胰岛素分泌功能出现障碍时，需要依靠外源性的注射胰岛素，来达到血糖控制的目的。科学严谨的胰岛素注射步骤有哪些？一旦没有掌握好“规范的胰岛素注射技术”，会对血糖控制造成什么不良影响？

今年11月7日是第12个糖尿病规范注射日。当天上午10点，北京医院·国家老年医学中心内分泌科主任郭立新、安徽医科大学第一附属医院内分泌科主任章秋、中日友好医院护理部赵芳做客人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端，就“胰岛素规范注射”话题进行分享，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

郭立新，北京医院·国家老年医学中心内分泌科主任；二级教授、主任医师；北京大学/协和医科大学博士研究生导师、博士后指导教师；享受国务院特殊津贴；国家卫生健康委慢病咨询专家委员会委员；中华医学会糖尿病学分会候任主任委员；中国医师协会内分泌代谢科分会副会长；北京医学会常务理事；北京医学会糖尿病学分会前任主任委员；北京医师协会内分泌分会会长。

章秋，安徽医科大学一附院内分泌科科主任；安徽医科大学内分泌代谢病学系主任；安徽省卫计委内分泌代谢病质控中心主任；安徽医科大学一附院内科党总支书记；中华医学会糖尿病分会（第9届）常委；兼糖尿病教育与管理学组组长；中华预防医学会甲状腺疾病防治专委会（第1届）常委；中国健康促进与教育协会糖尿病教育与管理分会副主委；中国老年保健医学研究会老年健康教育分会副主委；中国医疗保健国际交流促进会骨质疏松分会常委；西部精神医学协会内分泌暨糖尿病专委会副主委；安徽省医学会内分泌学分会 第7届主委；《中国骨质疏松杂志》常务编委、《World Journal of Meta-Analysis》编委、《中华糖尿病杂志》、《中国全科医学杂志》编委。

赵芳，卫生部中日友好医院护理部主任；中华护理学会糖尿病专委会主任委员；中华医学会糖尿病学分会糖尿病教育与管理学组顾问；北京护理学会内分泌专委会副主任委员。

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