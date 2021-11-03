直播预告：糖尿病足下肢缺血性病变如何早诊早治？

糖尿病是一种常见的影响全身各个脏器和组织血管的糖代谢紊乱疾病，如果没有引起足够的重视，其并发症会严重影响患者是生活质量。

11月5日10:00-11:00，人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”将邀请北京世纪坛医院血管外科主任医师罗小云做客直播间，与大家分享糖尿病足下肢缺血性病变早诊早治方面的科普知识，千万不要错过。

专家介绍：

罗小云，博士、主任医师、副教授、硕士研究生导师，首都医科大学附属北京世纪坛医院，北京大学第九临床医学院血管外科副主任。

中国医师协会血管外科分会胸主动脉学组委员、中国中西医结合学会周围血管专业委员会委员、中国研究型医院学会血管医学专业委员会委员、国际血管联盟中国分部血管并发症专家委员会委员、北京医师协会血管外科专业委员会常务理事、北京医学会血管外科学分会委员。北京中西医结合学会糖尿病足专业委员会常务委员。

擅长：主动脉和周围血管疾病的诊治。主动脉及动脉硬化闭塞症、下肢静脉疾病的微创治疗。

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