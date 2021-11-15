助力糖尿病防治 专家热议如何用好、用对胰岛素

胰岛素是能够降低血糖的激素，自1921年发现以来，就成为糖尿病的主要治疗手段，很多患者都依靠胰岛素控制血糖水平。

近日，中国药科大学国家药物政策与医药产业经济研究中心执行副主任邵蓉，北京医院内分泌科主任、中华医学会糖尿病学分会候任主任委员郭立新，诺和诺德全球高级副总裁兼大中国区总裁、中国外商投资企业协会药品研制和开发行业委员会（RDPAC）管委会成员周霞萍做客《健康大讲堂》，就胰岛素发现百年及胰岛素安全使用方面话题探讨和交流。

患病率攀升 糖尿病防治任重道远

邵蓉介绍，《中国居民营养与慢性病状况报告（2020）年》显示，2019年我国居民因心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病和糖尿病等四类重大慢性病导致的过早死亡率为16.5%，与2015年的18.5%相比下降了2个百分点，提前实现2020年国家规划目标。“十四五”规划提出，要强化慢病预防、早期筛查和综合干预。可以说，对于糖尿病的防治提出了更高层次的要求。

“随着城市化和人口老龄化的进一步加深、肥胖率的不断升高，我国糖尿病的患病率也在不断攀升。”周霞萍表示，在我国糖尿病知晓率和控制率低，很多患者在确诊糖尿病时已经产生了一种或两种以上的并发症。要真正控制好糖尿病，需要同社会各界共同携手，任重而道远。

RDPAC新发布的报告《聚力创新药行业 助力健康中国建设》显示，未来糖尿病等慢病将会成为疾病负担增长最快的病种。但糖尿病可防、可治、可控，在创新药行业的助力下将获得有效防控。报告显示，创新药行业可以通过预防性手段、治疗性手段和突破性技术研究作为三大健康提升抓手。

“在胰岛素发现以前，糖尿病患者治疗主要依靠饥饿疗法，很多患者死于营养不良和感染。1921年，胰岛素一经发现就被迅速使用，挽救了无数患者。”郭立新介绍，百年来，胰岛素的发现与创新迭代大大提升了对糖尿病的控制能力。

用“好”胰岛素 让血糖控制更安全

“一些新型胰岛素的出现，也使我们有了更有力量的武器去控制血糖。”郭立新强调，糖尿病的问题其实就是胰岛素和胰岛血糖激素的问题，糖尿病的控制就是胰岛素的控制，如何用好胰岛素是每一位内分泌科工作者应该掌握的基本要领。

“胰岛素是内源性物质，但是我们给予的药用胰岛素就变成外源性物质。”郭立新介绍，胰岛素本身不导致过敏反应，但是各个生产厂家所用的辅料和稳定剂不太一样，可能导致过敏反应。其次，胰岛素使用时间、注射技巧、注射部位都可能会出现不良反应，需要科学、公正地去判断胰岛素的不良反应。

他提到，规范使用胰岛素要注意以下几方面。首先，对患者生活方式干预不能放松，使用胰岛素后仍需控制饮食和检测血糖。其次，要选择恰当的胰岛素，如果条件允许，尽量选择升级换代后的胰岛素，升级后的胰岛素更符合人体生理特点，提升依从性。最后，在使用胰岛素时，还需要根据治疗反应调整治疗方案，必要时可联合其他药物。规范使用胰岛素从而更好地控制血糖，使患者多种代谢因素达标，减少并发症。

邵蓉介绍，由于糖尿病在临床具有复杂性的特点，且胰岛素品种繁多，用药不足和过量用药、胰岛素品种、用药时间、注射部位以及装置错误等问题，都会引起不良事件，不少国家都把胰岛素列为高警示药品。在我国，针对专家和医务工作者中华医学会糖尿病学会分会发布了多种诊疗指南和专家共识，其中包括胰岛素类型、治疗方案的选择以及胰岛素储存、调剂、胰岛素泵的使用与护理等方面内容。而对于糖尿病患者的指南则需要以患者教育为主，普及胰岛素的正确使用方式和注射方式，以及日常储存方法，帮助患者进行疾病管理，提升药品依从性。此外，还有针对临床使用中的转换指南和共识，在转换胰岛素前需要进行评估，也需要对于转换时机和转换方案进行认证，保障胰岛素在使用过程中的安全性。

推动医药创新 提升基层诊疗能力

“地域辽阔是我们国家的特点，各地情况不一样，医疗资源很难做到均衡性。”郭立新表示，为进一步提升医疗同质化水平，在国家卫健委指导下，中华医学会糖尿病学分会编写了《中国2型糖尿病防治指南(基层版)》，着力提升基层诊疗能力。希望可以进一步提升基层医生专业素养，惠及更多患者。

邵蓉表示，希望可以通过共识和指南，最大程度发挥第三代胰岛素以及创新药物的临床价值，为患者提供个体化的控糖和治疗方案，为基层医疗工作者提供更多帮助。

周霞萍表示，由于糖尿病患者的医疗需求在不断增加、改变，胰岛素的创新制剂也在不断更新迭代，新型非胰岛素的糖尿病治疗药物在临床治疗中的重要性也日益凸显。作为企业来说，诺和诺德希望能够在未来同合作伙伴携手，继续加强“治未病”——用创新筑牢糖尿病防控网，开展更全面的疾病教育；“治已病”——用创新提升疾病诊治水平，助力基层糖尿病防治能力的提升，为患者提供更好的疾病管理服务；以及“未治病”——强化研发创新，通过创新技术手段，助力全民健康。