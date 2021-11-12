免疫系统对冠状病毒有“记忆”

国际战“疫”行动

英国《自然》杂志11日发表的一项免疫学研究指出，过去对其他冠状病毒的暴露或许能提高身体清除新冠病毒的速度，因为免疫系统有“记忆”，能记住在不同冠状病毒中都高度保守的病毒复制蛋白。研究结果表明，这种高度保守的蛋白可作为今后针对地方性流行病和新发冠状病毒疫苗的靶点。

该研究分析了新冠病毒暴露风险较高的医护人员，虽然这些人的新冠病毒感染或抗体检测结果为阴性，但有迹象显示，他们对这种保守复合体的记忆T细胞应答有所增加，表明他们能快速清除新冠病毒。

此前研究表明，暴露在冠状病毒中能产生记忆T细胞，这种细胞或许能有效减弱新冠病毒感染。英国伦敦大学学院科学家马拉·曼尼及其同事假设，既然之前存在的记忆T细胞能识别这种复制—转录复合体（RTC，一种参与病毒复制的保守结构）的蛋白，那么这些之前就有的记忆T细胞或许能帮助快速控制住新冠病毒。

研究团队认为，在疫苗设计中模拟这些可交叉反应的T细胞的扩增，也许就能用来预防各种地方性流行病或新出现的冠状病毒。

本研究中科学家分析了来自英国伦敦多家医院的58名医护人员的样本。在英国的第一波疫情中，这些个体虽然暴露风险很高，但没有人的新冠病毒感染检测为阳性。科学家团队将该队列的T细胞应答与对照组中经实验室确诊为新冠病毒感染的医护人员进行了比较。相较于检测呈阳性的个体，看起来能逃逸感染的个体有着更强的T细胞应答，尤其是针对这种RTC的T细胞应答。