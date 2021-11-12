国家卫健委：11月11日新增新冠肺炎确诊病例98例 其中本土病例79例

11月11日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例98例。其中境外输入病例19例（上海6例，云南5例，黑龙江2例，广东2例，内蒙古1例，浙江1例，福建1例，广西1例）；本土病例79例（辽宁52例，均在大连市；河南12例，其中郑州市6例、周口市6例；北京6例，其中海淀区4例、朝阳区2例；黑龙江5例，均在黑河市；河北2例，均在辛集市；江西1例，在上饶市；云南1例，在德宏傣族景颇族自治州），含16例由无症状感染者转为确诊病例（河南11例，辽宁5例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例64例，解除医学观察的密切接触者2564人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例377例（其中重症病例3例），现有疑似病例2例。累计确诊病例9828例，累计治愈出院病例9451例，无死亡病例。

截至11月11日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1280例（其中重症病例20例），累计治愈出院病例92183例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例98099例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1293053人，尚在医学观察的密切接触者50507人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者35例，其中境外输入23例，本土12例（辽宁5例，均在大连市；内蒙古2例，均在阿拉善盟；北京1例，在海淀区；吉林1例，在吉林市；江西1例，在上饶市；河南1例，在周口市；云南1例，在德宏傣族景颇族自治州）；当日转为确诊病例16例（无境外输入）；当日解除医学观察24例（境外输入23例）；尚在医学观察的无症状感染者533例（境外输入357例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28919例。其中，香港特别行政区12377例（出院12037例，死亡213例），澳门特别行政区77例（出院76例），台湾地区16465例（出院13742例，死亡848例）。