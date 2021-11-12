吴尊友：将知识化为抗疫力量

最美科技工作者

突如其来的新冠肺炎疫情，让吴尊友从幕后走向了台前。

作为中国疾病预防控制中心流行病学首席专家，自2020年初新冠肺炎疫情暴发以来，他在关键节点上的判断总能给社会带去信心和安心。

“对传染病防控科技工作者来说，最重要的就是科研成果能否及时转化为国家传染病防控策略和措施，转化为人民群众的预防行为。”吴尊友说。

正因其在新冠肺炎疫情防控和艾滋病防治等方面工作的突出贡献，他被中宣部、中国科协等六部门授予2021年“最美科技工作者”称号。

关键时刻给人以信心

“我可以明确地告诉大家：北京疫情已经控制住了！”2020年6月18日，北京新发地疫情确诊首例本土病例的第八天。在当天的新闻发布会上，吴尊友语惊四座。

底气来自他的工作。每天午饭时间，吴尊友都会审核同事发给他的“新型冠状病毒肺炎疫情分析”报告。经他审核通过后，再报送相关领导和部门。

吴尊友透露，其实他此前也担心北京的情况会与武汉、纽约一样。之所以后来敢回答“北京疫情已经控制住了”，是因为“对北京疫情数据和防控措施落实情况的精准分析与判断。”

6月19日至27日，北京新增本土病例数稳定在了个位数。7月6日起，实现了“零增长”。很多人对吴尊友竖起了大拇指，有网友更是赞扬称，“该你说话的时候，敢说话、敢分析。对大家，对北京疫情控制都有利”。

“这样的工作很有意义”

新发地疫情发生后，广受关注。很多人疑问，为什么是新发地，源头在哪儿？

吴尊友带领团队对相关病例进行职业分类发现，卖水产的人感染人数相对比较多，其次是卖牛羊肉的。从病人的发病时间看，卖水产一类的工作人员发病时间要早。

他们又对市场很多地方进行环境采样，采样的结果和病例情况放在一起分析，污染比较严重的地方还是水产和牛羊肉大厅。初步分析，可能是因为这些地方温度低、湿度大，适合病毒存活。

随后的大连疫情也是如此，与海产品加工和销售有关。在充分综合运用大数据分析技术、流行病学调查和基因测序比对等多种技术基础上，吴尊友认定，海产品及外包装污染、冬季国际物流等，成为我国输入新冠病毒引发疫情的新方式。

“从武汉华南海鲜市场到北京新发地市场，再到目前出现了30例确诊病例的大连凯洋海鲜公司，三者都存在潮湿、低温环境。这类环境适合病毒存活，只要有污染，病毒就会在局部越聚越多，而且不容易灭活，从而造成传播风险。”吴尊友说。

2020年8月15日，新发地市场部分区域复市。复市前，检测机构对封存的冷库货品、外包装及环境采集了3000多份环境样本，结果全是阴性。有关部门组织专家进行论证后，希望把冷库的货品投放到市场。

吴尊友对检测结果不放心，建议地方疾控部门抽样复查，只抽样复核检测三月份以后进口的冷冻货品，“因为全球疫情是三月份以后才暴发流行起来”。

有关部门采纳了他的建议。复检的结果是，从亚洲个别国家进口的数吨水产品中检出了核酸阳性样本。

“由于我的坚持，规避了一次水产品污染可能引发的新冠肺炎疫情的风险。这样一个工作就非常有意义了。”吴尊友说。