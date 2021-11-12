老年“低头族”需要更多帮助

整天抱着手机不放，手机没电便坐立难安，时刻离不开wifi……随着互联网的普及，越来越多的老年人开始频繁使用智能设备，有些成为了过度依赖社交媒体和网络群组的“网瘾老年”。

在笔者身边就有好几个老年“低头族”，整天手机不离手，一会儿发个抖音，一会儿刷个视频，一会儿发一个朋友圈，一会儿看看小视频，一会儿打打小游戏，基本上就没有歇的时候，这些老人对网络的上瘾程度，和年轻人相比是有过之而无不及。

2021年5月11日发布的第七次全国人口普查主要数据显示，我国60岁及以上人口超2.4亿，随着老龄化的加深，老年人口还会继续增长。老年“低头族”需要多帮助，老年人网瘾需要引起重视。沉迷于网络的老年人，很可能会将自我迷失在网络中，造成身体和经济双方面损害。

帮助老年人摆脱网瘾，让老年人“抬头”正常生活，需要各方真情关心，采取切实有效措施。社区街道应多组织群众文化活动，让老年人的业余时间过得充实。老年大学应在课程设置上优化升级，为老年人提供更全面的服务。线上适老化改造应针对老年人特点，在便于老年人操作使用智能手机的同时，向老年人推荐健康优质的适老化内容。

作为子女，应在平常多陪伴老人，距离远的经常打电话和老人聊聊天，让独居老人内心不孤独，精神有寄托。老年人自身也应从家庭走出去，扩大自己的社交圈，主动融入社会，通过参与志愿服务等公益活动发挥余热，用积极的心态把晚年生活过得多姿多彩，从而摆脱对手机的过度依赖。