跨省异地就医直接结算办理只用“三步”（民生服务港）

经常有读者来信来电询问跨省异地就医结算的问题。想去外省份看病，怎么用医保？办理跨省异地就医直接结算会不会很麻烦？

目前，全国所有省份均已开通跨省异地就医住院和普通门诊费用直接结算。全国住院费用跨省直接结算定点医疗机构达5.17万家，门诊费用跨省直接结算定点医疗机构数量达3.46万家，跨省就医住院和普通门诊费用的医保报销比例均超过50%，惠及大量跨省就医的参保人。

那么，如何办理跨省异地就医直接结算？

办理手续越来越便捷！记者从国家医保局获悉，很多统筹地区参保人已可通过电话、网络、手机APP、微信小程序快捷办理，办理流程可概括为“三步法”——查定点、再备案、持卡就医。

第一步，查定点。关注国家医保局公众号，上国家医保服务平台网站或下载“国家医保服务平台”APP，可查询跨省异地就医住院、门诊费用试点地区情况，以及可提供跨省直接结算服务的定点机构。

第二步，再备案。在参保地经办机构提交跨省异地就医登记备案表和相关材料，部分省区市已开通电话备案、网上备案和手机APP等渠道。也可通过“国家医保服务平台”APP、微信小程序“国家异地就医备案”进行线上备案。

第三步，持卡就医。目前职工医保和城乡居民跨省异地就医直接结算的凭证，是全国统一标准的社会保障卡，部分城市已开通使用医保电子凭证，可实现无卡就医结算。

《 人民日报 》（ 2021年11月12日 19 版）