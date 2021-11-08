缅怀！我国著名传染病专家陈菊梅逝世

陈菊梅 图片来源：解放军总医院第五医学中心官方微信

人民网北京11月8日电 （记者张文婷）据解放军总医院第五医学中心官方微信消息，我国著名传染病专家，原解放军第三〇二医院专家组组长、主任医师、教授陈菊梅，因病医治无效，于2021年11月5日9时20分逝世，享年96岁。根据本人遗愿和家属意见，陈菊梅丧事从简，不举行告别仪式，遗体捐赠首都医科大学。

据解放军总医院第五医学中心介绍，陈菊梅1925年11月10日出生于浙江天台，1950年7月参加工作，1960年9月入伍到原解放军第三〇二医院工作，2015年11月退休，专业技术一级，文职特级。她扎根传染病防治一线63年，准确诊断并成功救治了近60种感染性疾病患者达数十万人；先后领衔研制十余种肝病治疗新药，独创的中西医结合诊疗技术和方法进入传染病诊治《规范》；首创“乙型脑炎后遗症患者的“鞘内注射法”，首个发现并应用“五味子降酶”，创造了慢性重型病毒性肝炎死亡率由85%以上降至 38%的惊人奇迹，先后获得国家、军队等各类科技奖励23项，发表学术论文140余篇，出版传染病学术著作16部，培养造就了一大批创新人才。

她连续2次获得中央保健委员会“在党和国家领导人的医疗保健工作中作出了优异成绩”奖状，先后被评为“全国优秀科技工作者”“全军干部保健工作特殊贡献奖”“最美医生”、原总后勤部“巾帼建功先进个人”“一代名师”“优秀共产党员”、中国女医师协会“巾帼抗非典先进个人”。

虽至耄耋之年，但每当国家和人民处于危难关头之际，陈菊梅永远是一名冲锋的“战士”。

2003年初春，非典疫情在我国肆虐。据共青团中央官方微信报道，那时的陈菊梅，三天三夜不眠不休主持编写了全国第一本《非典型肺炎防治手册》。当时，她已是78岁的老人。

2008年四川汶川发生了一场大地震，作为三〇二医院专家组组长，陈菊梅坚持亲自赴灾区实地指导，而当年的她已是83岁高龄。当有人问她：“教授，您都83岁了，你还到前线去，你不担心自己的身体吗？”陈菊梅和没事一样，还是那么平平常常地说：“83岁算什么，我还是一名战士，只要还有一点力气，我就要到第一线去。”

67年行医，陈菊梅91岁时，仍坚持每周五天出诊，直到2015年11月，她才退休。