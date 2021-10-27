带状疱疹严重影响老年人生活质量 专家：最有效防控手段是预防

10月18日，由人民网·人民健康主办，深圳市福田区龙尾社区健康服务中心承办，葛兰素史克（中国）公益支持的“健康中国 预防先行——2021人民健康社区中老年健康促进系列活动”在深圳市举行。会上，深圳市福田区疾控中心党支部书记王永刚表示，老年人要增强健康意识，主动学习科普知识，促进身体健康，提高生活品质。

王永刚强调，老年人要加强健康管理，提高传染病预防意识。带状疱疹、流感、肺炎是老年人群中常见的、具有一定传染性的疾病。其中带状疱疹是疼痛程度较强的一种疾病，严重影响生活质量。流感是自限性病，但由于患者可能有基础病会导致抵抗力下降，如果基础病同流感叠加，可能会加重本身其他疾病，造成不必要的损害。因此，对于此类疾病最有效的防控手段是预防，老年人可在身体条件允许的情况下尽量接种疫苗。

“带状疱疹其实是有前驱期的，有的人前驱期时间较长，有的人时间较短。” 深圳市第二人民医院皮肤科主任医师廉翠红表示，带状疱疹有别于其他皮肤病，其特点是神经痛。当小时候感染水痘-带状疱疹病毒后，病毒会潜伏在身体中，随着年龄增长身体免疫力下降，带状疱疹就会以水疱的形式表现，并造成神经节的炎症反应，表现出神经痛。

廉翠红认为，随着年龄增大，人体免疫功能下降，病毒再激活引发带状疱疹的风险也会明显增加，其中50岁以上人群是带状疱疹的高发人群。此外，像艾滋病患者、肿瘤患者、造血功能障碍者以及长期使用激素类免疫抑制剂等其他一些系统性疾病导致的免疫功能下降者，也容易患带状疱疹。

“不同部位的带状疱疹会有不同的临床表现，如果错过最佳治疗时间，大概率会造成后遗神经痛。这一疼痛的特征包括放电样、针刺样、火烧样、刺激样、过敏样等。”廉翠红强调，要注意辨别带状疱疹和蚊虫叮咬的区别及时就医，尽可能避免后遗神经痛发生。

深圳市福田区龙尾社区健康服务中心主任李健明表示，带状疱疹有复发的可能，并不是发生过以后就不再复发。带状疱疹在出疹前也会引起疼痛，要提前做好预防。预防主要有三级预防：一级预防是无病防病，二级预防是早筛、早诊、早治，三级预防是生病之后的对症治疗和康复治疗。目前接种的新冠疫苗、流感、肺炎以及带状疱疹疫苗都属于一级预防，做到防患于未然。

“由于带状疱疹在老年人群中高发，所以有慢性基础病的老年人更要注意，预防带状疱疹。”李健明介绍，糖尿病患者如果发生带状疱疹会导致血糖更加难以控制，而且更容易发生带状疱疹后遗神经痛。所以带状疱疹很重要预防的方法包括提高基础抵抗力、清淡饮食、适度锻炼、接种疫苗。

李健明进一步表示，适量运动是指年纪大的人，如果过量活动可能会因为太累，导致免疫力下降。清淡饮食不代表没有营养，首先吃的食物种类要丰富，多吃新鲜果蔬；其次要少盐、少油，减少刺激性食物的摄入避免重口味饮食。