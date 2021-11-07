立冬时节：“冬藏”如何“藏”？专家这样建议

人民网北京11月7日电 （记者乔业琼）今日立冬，拉开了自然界万物闭藏的大幕，人体阳气也相应开始潜藏于内。“冬藏”如何“藏”？为此，人民网采访中国中医科学院西苑医院肿瘤科主任医师许云，解答立冬养生的相关问题。

“冬天是闭藏的季节，‘闭’指关住‘阳气’，‘藏’指藏‘精’和藏‘神’。”许云表示，夏天养生提倡经常打开门窗，保持空气流通。立冬后，除必要的通风换气外，大部分时间要关闭门窗，抵御寒邪入侵。

最近门诊上一些患者反映出现了腰疼、大便不成形，还有睡眠浅的现象，对此，许云分析说，冬天自立冬而始，如果人在这个时间，因为受寒而出现肾不藏气、肾不藏精的现象，就会出现前述这些问题。

“不仅如此，受寒还会诱发心脑血管疾病、中风、心梗、高血压等，此外，年轻女性可能会出现痛经，老年人发生关节肿痛等。”许云说, 脖子后的大椎穴、肚脐处的神阙穴、脚踝周围，这些都是人体的重要“门窗”，一定要注意保暖，防止受寒邪侵犯。

许云建议，在饮食上，可以适当选择牛羊肉、黑木耳、黑豆、黑芝麻等温肾食材，还可以吃些板栗、榛子等坚果类食物。在运动方面，以慢跑、快走、太极拳等为主，运动时着重收紧腹部核心力量，保护元阴元阳，微微出汗即可，切勿当风。提倡在阳光充足的中午出去晒晒太阳，多晒头部、腰背部。