联合国糖尿病日将至 切记六字抗“糖”口诀

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11月14日是“联合国糖尿病日”，糖尿病是一种常见的内分泌代谢疾病，我国是全球糖尿病患病率增长最快的国家之一。糖尿病并发症累及血管、眼、肾、足等多个器官，致残、致死率高，严重影响患者健康。专家表示，应通过生活方式的干预预防糖尿病。

北京协和医院内分泌科主任医师肖新华表示，糖尿病的发病机制涉及很多方面，最主要的可以总结为胰岛素分泌的缺乏和胰岛素敏感性的下降。目前糖尿病的确切发病机制还未完全清楚，研究发现原因包括遗传因素、环境因素、生活方式和工作压力等。他说，2型糖尿病是我国最常见的糖尿病类型，而肥胖是2型糖尿病的重要危险因素。

“伴随着我国的城市化趋势，生活条件的改善和活动量减少使得我国糖尿病发病率急剧增加。”肖新华表示，糖尿病是可以预防的，特别是通过生活方式的干预可降低糖尿病的发生率，包括健康饮食、保持规律运动和减重。“因此，最重要的是养成健康的饮食习惯和规律的运动习惯。”

肖新华表示，超重与肥胖、高血压、血脂异常、糖尿病家族史、妊娠糖尿病史和巨大儿（出生体重≥4kg）生育史，具备任一因素都是糖尿病高危人群，都应注意预防管理。

肖新华建议，40岁以上人群尤其是有糖尿病家族史等高危患者需要积极参与糖尿病的筛查和生活方式干预。另外，如果通过家庭血糖检测仪发现异常，应及时到医院进行糖耐量测试等来确诊是否患有糖尿病，做到早诊断，早治疗。

“目前生活方式的干预对于预防糖尿病是最有效、最经济的方式，其简单来讲就是‘管住嘴、放开腿’。很多得糖尿病的人是高脂、高热卡食物吃太多，导致总热卡摄入过多所致，应适度减少高热卡、高能量食物的摄入，同时进行规律的锻炼和减重。”肖新华表示。