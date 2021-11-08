新冠变异病毒再变异 “德尔塔+”有多厉害

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近几个月来，新冠变异病毒德尔塔毒株的亚变异株AY.4.2感染病例在多国出现。这种被不少媒体称为“德尔塔+”的毒株到底有多厉害，是否已成为大流行以来传播能力最强的毒株？

“德尔塔+”另有其“毒”

AY.4.2亚变异株，正式名VUI-21OCT-01，被不少媒体称为“德尔塔+”。不过，研究人员指出，这么称呼它容易造成混淆，因为“德尔塔+”早就另有其“毒”。早在AY.4.2之前，就有德尔塔毒株的“后代”被称为“德尔塔+”毒株，其突变与AY.4.2并不相同。迄今，在全球范围内，研究人员已记录到了德尔塔的40多个亚变异株，而AY.4.2只是其中之一。

与原有德尔塔毒株相比，AY.4.2感染人类细胞时所携带的刺突蛋白中有两种典型突变，分别是Y145H和A222V。这两种突变此前就已被记录在案。早在去年4月，研究人员就对第一批同时携带这两种突变的毒株进行了测序。当时，这两种突变并没有表现出特别之处，科研人员也没有将它们列入“受关注”的变异。不过，英国卫生安全局指出，在某些情况下，一个小的变化可能足以导致病毒特性的差异。

变异病毒再变异不意外

英国卫生安全局首席执行官珍妮·哈里斯此前表示：“病毒变异是常有的事且随机发生。随着疫情发展，特别是在感染率很高的情况下，继续发现新的变异病毒并不意外。”

数据显示，英国是全球疫情最严重的国家之一。自英格兰地区于7月19日执行最后阶段“解封”、英国其他地区相继放宽疫情防控政策以来，英国单日新增病例数大多在3万例以上。英国卫生安全局表示，今年7月以来，AY.4.2亚变异株在英格兰的传播变得越来越普遍。截至20日，英格兰已有15120人感染这种亚变异株。但研究人员指出，德尔塔毒株目前仍是英国主要流行的毒株，不能将英国单日新增病例数持续维持高位归咎于AY.4.2亚变异株。

除英国外，其他国家也发现了AY.4.2的踪迹。疫情追踪数据网站Outbreak.info公布的数据显示，全球已有42个国家和地区报告了AY.4.2感染病例。在美国，超过30个州发现了AY.4.2感染病例。但与英国相比，其他国家和地区感染AY.4.2的病例数相对较少。

传染性更强但成长相对慢

从传播初期阶段的数据来看，AY.4.2亚变异株与阿尔法毒株和原有德尔塔毒株的“成长速度”不可同日而语。与最早传播的新冠病毒相比，阿尔法毒株去年在英国的传染性增长了50%，而德尔塔毒株逐渐取代阿尔法毒株后，其传染性比阿尔法毒株又增加了60%。

相比而言，AY.4.2传染性增加幅度要小一些。英国韦尔科姆基金会桑格研究所新冠基因组计划负责人杰弗里·巴雷特等人指出，AY.4.2的传染性比原有德尔塔毒株高10%至15%。英国卫生安全局表示，到目前为止，并没有迹象表明这种亚变异株会导致更多重症病例，或降低新冠疫苗的有效性。

桑格研究所的数据显示，AY.4.2感染病例在英格兰一直在稳步增加。研究人员表示，这或许表明AY.4.2具有传播的“持续优势”，但目前尚不清楚这一亚变异株在英国的传播是因为突变使其具备了相对其他变异毒株的生物学优势，还是其他原因导致其在感染率本就很高的人群中传播。