国家卫健委：11月7日新增新冠肺炎确诊病例89例 本土病例65例

11月7日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例89例。其中境外输入病例24例（上海6例，云南6例，山西3例，广东3例，内蒙古1例，浙江1例，福建1例，山东1例，广西1例，四川1例），含3例由无症状感染者转为确诊病例（浙江1例，广东1例，四川1例）；本土病例65例（辽宁20例，均在大连市；河南18例，其中郑州市16例、周口市2例；河北8例，均在辛集市；黑龙江6例，均在黑河市；四川4例，均在成都市；云南3例，均在德宏傣族景颇族自治州；甘肃2例，均在兰州市；北京1例，在昌平区；内蒙古1例，在锡林郭勒盟；江西1例，在上饶市；重庆1例，在长寿区），含18例由无症状感染者转为确诊病例（河南14例，辽宁2例，四川2例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例56例，解除医学观察的密切接触者1620人，重症病例较前一日减少4例。

境外输入现有确诊病例388例（其中重症病例3例），现有疑似病例1例。累计确诊病例9760例，累计治愈出院病例9372例，无死亡病例。

截至11月7日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1202例（其中重症病例28例），累计治愈出院病例91985例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例97823例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者1281004人，尚在医学观察的密切接触者49691人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者46例，其中境外输入12例，本土34例（辽宁12例，均在大连市；河南7例，均在郑州市；江西6例，均在上饶市；云南3例，均在德宏傣族景颇族自治州；甘肃3例，均在兰州市；四川2例，均在成都市；河北1例，在石家庄市）；当日转为确诊病例21例（境外输入3例）；当日解除医学观察11例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者456例（境外输入335例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28887例。其中，香港特别行政区12368例（出院12036例，死亡213例），澳门特别行政区77例（出院75例），台湾地区16442例（出院13742例，死亡847例）。